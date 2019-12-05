Ребенок как кусочек пиццы: мама фотографировала, как рос ее сын в течение года – эффектные кадры

Фотограф Дани Ли придумала забавный способ, как записать первый год своего ребенка. Она ежемесячно фотографировала своего маленького Лоренцо на фоне соответствующего количества кусочков пиццы, чтобы зафиксировать, насколько он вырос.

Фото Дени опубликовала в социальной сети Facebook. Идея возникла после того, как бабушка мальчика сказала, что "детская фотосессия должна быть такой же итальянской, как и его имя".

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"Я знала, как должна выглядеть эта фотосессия. И хотя у нас есть любимая пицца, я понимала, что нам придется менять ее каждый месяц для нового фото. Мы заказывали те пиццы, которые нравились нашему 3-летнему сыну Чарли (брату Лоренцо)", – рассказала мама.

Как растет мальчик в течение года: фото с пиццей



Первый месяц мальчика



Второй месяц мальчика



Третий месяц мальчика



Четвертый месяц мальчика



Пятый месяц мальчика



Шестой месяц мальчика



Седьмой месяц мальчика



Восьмой месяц мальчика



Девятый месяц мальчика



Десятый месяц мальчика



Одинадцатый месяц мальчика



Двенадцятый месяц мальчика