Ребенок как кусочек пиццы: мама фотографировала, как рос ее сын в течение года – эффектные кадры

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Мама фотографировала, как рос ее сын в течение года / Bored Panda

Фотограф Дани Ли придумала забавный способ, как записать первый год своего ребенка. Она ежемесячно фотографировала своего маленького Лоренцо на фоне соответствующего количества кусочков пиццы, чтобы зафиксировать, насколько он вырос.

Фото Дени опубликовала в социальной сети Facebook. Идея возникла после того, как бабушка мальчика сказала, что "детская фотосессия должна быть такой же итальянской, как и его имя".

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"Я знала, как должна выглядеть эта фотосессия. И хотя у нас есть любимая пицца, я понимала, что нам придется менять ее каждый месяц для нового фото. Мы заказывали те пиццы, которые нравились нашему 3-летнему сыну Чарли (брату Лоренцо)", – рассказала мама.

Как растет мальчик в течение года: фото с пиццей

Перший місяць хлопчика
Первый месяц мальчика


Второй месяц мальчика

Третій місяць хлопчика
Третий месяц мальчика

Четвертий місяць хлопчика
Четвертый месяц мальчика

П'ятий місяць хлопчика
Пятый месяц мальчика

Шостий місяць хлопчика
Шестой месяц мальчика

Сьомий місяць хлопчика
Седьмой месяц мальчика

Восьмий місяць хлопчика
Восьмой месяц мальчика

Дев'ятий місяць хлопчика
Девятый месяц мальчика

Десятий місяць хлопчика
Десятый месяц мальчика

Одинадцятий місяць хлопчика
Одинадцатый месяц мальчика

Дванадцятий місяць хлопчика
Двенадцятый месяц мальчика

Автор: Мария Бондар
Теги: Родители и дети Семья Дети и несовершеннолетние Фото дня
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