Регистрация брака во время карантина: как все происходит в фото и видео
Несмотря на карантин в Украине работу местных ЗАГСов не отменили, однако ввели строгие ограничения. Как происходит регистрация браков и много ли желающих жениться – читайте дальше.
Журналистам 24 канала удалось побывать на одной из регистрации брака в Виннице и посмотреть, как оно происходит в условиях карантина. Заявление в ЗАГС молодожены подали еще до карантина, а вот празднование свадьбы пришлось перенести.
К слову Можно ли жениться онлайн во время карантина в Украине и как подать заявление
Процедура росписи занимает 10 минут. Происходит все с соблюдением карантинных ограничений. Из гостей присутствовали только самые близкие родственники, но они ждут снаружи.
Регистрация брака происходит в масках / Фото 24 канала
В ЗАГС пришли только родные, которые ждали молодоженов на улице / Фото 24 канала
Смотрите видео бракосочетания во время карантина:
Как подать заявление на бракосочетание
Чтобы подать заявление на бракосочетание в условиях карантина не обязательно приходить в ЗАГС. Достаточно заполнить форму онлайн с применением электронных подписей.
Однако не все решаются один из самых важных дней отмечать в таких условиях. К примеру, в ЗАГСе Винницы за время карантина количество зарегистрированных браков сократилось почти на треть. Если раньше в течение месяца женились 30 пар, то сейчас – 12. Ажиотажа на желающих стать супругами ожидают в июне.
Как украинцы женятся во время карантина – смотрите фото в материале на сайте 24