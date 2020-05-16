Регистрация брака во время карантина: как все происходит в фото и видео

Несмотря на карантин в Украине работу местных ЗАГСов не отменили, однако ввели строгие ограничения. Как происходит регистрация браков и много ли желающих жениться – читайте дальше.

Журналистам 24 канала удалось побывать на одной из регистрации брака в Виннице и посмотреть, как оно происходит в условиях карантина. Заявление в ЗАГС молодожены подали еще до карантина, а вот празднование свадьбы пришлось перенести.

К слову Можно ли жениться онлайн во время карантина в Украине и как подать заявление

Процедура росписи занимает 10 минут. Происходит все с соблюдением карантинных ограничений. Из гостей присутствовали только самые близкие родственники, но они ждут снаружи.



Регистрация брака происходит в масках / Фото 24 канала

В ЗАГС пришли только родные, которые ждали молодоженов на улице / Фото 24 канала

Смотрите видео бракосочетания во время карантина:

Как подать заявление на бракосочетание

Чтобы подать заявление на бракосочетание в условиях карантина не обязательно приходить в ЗАГС. Достаточно заполнить форму онлайн с применением электронных подписей.

Однако не все решаются один из самых важных дней отмечать в таких условиях. К примеру, в ЗАГСе Винницы за время карантина количество зарегистрированных браков сократилось почти на треть. Если раньше в течение месяца женились 30 пар, то сейчас – 12. Ажиотажа на желающих стать супругами ожидают в июне.

Как украинцы женятся во время карантина – смотрите фото в материале на сайте 24