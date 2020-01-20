Рейтинг лучших стран для семей с детьми: какое место заняла Украина

Ежегодный мировой рейтинг наиболее благоприятных стран для семей и воспитания детей, составил журнал US News & World Report совместно с Университетом Пенсильвании. В этом списке Украина заняла 57 место из 73.

Среди списка лучших стран для семей с детьми уже традиционно лидируют Дания, Швеция и Норвегия.

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Ученые отметили, что в этих скандинавских странах достаточно "щедрый" декрет для пап и мам, бесплатное дошкольное образование и доброжелательное к семьям общество. Также в десятку лучших стран для детей вошли Канада, Нидерланды, Финляндия, Швейцария, Новая Зеландия, Австралия и Австрия.

Украина заняла в списке стран 57 место, расположившись между Боливией и Египтом. А три последних места в рейтинге (с 71 по 73) заняли Гватемала, Ливия и Казахстан.

По каким критериям оценивались страны? Основными были восемь критериев: права человека, доброжелательность к семьям, гендерное равенство, уровень удовлетворения жизнью населения, равноправие в оплате труда, безопасность, хорошо развитые системы образования и здравоохранения. Обращали внимание и на условия отпуска по уходу за ребенком, доступность дошкольного образования и средний доход на душу населения.

Полный список стран и уровень их привлекательности для семей с детьми можно посмотреть здесь.