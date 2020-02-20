Рейтинг лучших стран для жизни детей: какое место заняла Украина

ЮНИСЕФ составил рейтинг стран, которые лучше всего подходят для развития и жизни детей. Оценивали условия государств, в частности образование, здоровье, питание и экологическую ситуацию. Так, первое место заняла Норвегия.

По данным отчета ООН, размещенном на сайте ЮНИСЕФ, в первой пятерке также Южная Корея, Нидерланды, Франция и Ирландия.

Интересно! Рейтинг лучших стран для семей с детьми

Украина же занимает в списке 91 место из 180 стран – между Бразилией и Ямайкой. Интересно, что Россия заняла 79 место, а США – 39. На последних местах в рейтинге разместились африканские страны – Мали, Нигер, Сомали, Чад и Центральноафриканская Республика.

Эксперты сравнивали возможности для детей в 180 странах. В докладе анализировали условия для выживания и благополучия детей, в том числе развитие системы здравоохранения, образования, питания, экологии и экономики стран.

Выяснилось, что ни одна страна не обеспечивает должным образом защиту здоровья детей, окружающей среды и их будущего. Здоровье детей в мире под угрозой из-за изменения климата, выбросов парниковых газов и маркетинговых кампаний, которые подталкивают детей к потреблению фаст-фуда, алкоголя и табака.

Также более двух миллиардов человек проживают в странах, где бытуют гуманитарные кризисы, конфликты, стихийные бедствия и изменения климата, что мешает детям полноценно развиваться.