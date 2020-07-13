Общие дела родителей и детей позволяют не только передать какой-то опыт от старших к младшим, но также объединяют их и укрепляют семейные отношения. Читайте реальные истории украинских брендов и спортсменов, как ради дела объединились родители и дети.

Издание DTF Magazine рассказало, как родители и дети увлеклись серфингом и производством аксессуаров и продолжают это дело вместе.

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Создатели бренда HARDRIDE

Анатолий Черемис начал заниматься собственным делом благодаря сыну после революции в 2014 году. Его сын Владимир захотел хорошую сумку и подумал: "зачем покупать, если отец прекрасно шьет и может сделать что-то свое". Папа отреагировал на это предложение положительно.

Анатолий подчеркивает, что эта работа хорошая и интересная, а рынок в то время не был насыщен такими сумками. Поэтому отец и сын для материала сумок выбрали тяжелый элемент кордура. Работать с ним непросто, но надежность этих сумок гораздо выше.

"Я конструктор мужской и женской одежды и шью одежду с 1975 года, с момента, когда поступил в строительный техникум на архитектуру. Стипендии было мало, каждый из нас зарабатывал деньги по-своему. Однажды знакомый парень пришел в очень хорошем костюме, который сам пошил. Если он смог, то и я смогу", – вспоминает Анатолий студенческие годы.

Сын Владимир Черемис (слева) и папа Анатолий (справа) / Коллаж 24 канала

Так, через неделю он попросил свою маму сшить ему штаны, чтобы посмотреть, как она это делает. Тогда он рассердился на нее. Ведь она сделала не тот фасон. Поэтому, вечером юный Анатолий их распорол, перешил и даже покрасил.

Он поехал в них в Киев и все знакомые начали спрашивать, где он взял их. Затем подошел один парень и попросил продать штаны за 60 рублей. С тех пор Анатолий начал так зарабатывать.

Его сын Владимир пошел по стопам отца, ведь он ежедневно смотрел, как папа занимается шитьем и конструированием. Поэтому, он с детства стал конструктором и делал не просто машинки какие-то, а сложные штуки. Поэтому, повзрослев, Вова начал помогать отцу с бизнесом.

Разногласия у нас с сыном могут возникать по организационным вопросам бизнеса. Я далек от этого, он же хорошо разбирается и пытается мне внушить, а мне тяжело, я конструктор,

– добавляет Анатолий Черемис.

Мужчины начали с сумок-мессенджеров, потом делали бронежилеты для участников Революции достоинства. Для сумок они использовали нейлон Cordura с водонепроницаемой пропиткой, который во всем мире стал эталоном в тактическом снаряжении.

"И поскольку никто в Украине не смог удовлетворить наши требования к качеству изготовления сумок, мы приняли решение открыть собственное производство. Таким образом и появился HARDRIDE", – говорит Владимир.

Так, сын создает дизайн или идею, а отец разрабатывает конструкцию. Владимир занимается продажами и рекламой, а Анатолий производством и контролем качества.

Увлечение серфингом

Юрий Кордыш впервые попробовал ловить волны без паруса в 33-34 года, а виндсерфингом начал заниматься еще с 14 лет. "Я пытался прививать своим сыновьям любовь к виндсерфингу, но парней больше захватил классический серфинг, поэтому он начал поддерживать их начинания и тягу к спорту", – рассказал Юрий.

Сейчас серф-активисты создали Украинскую федерацию серфинга и занимаются популяризацией серфинга в стране. Соучредителем и президентом Украинской Федерации Серфинга является сын Юрия – Василий Кордыш.

Сын Василий Кордыш (слева) и отец Юрий (справа) / Коллаж 24 канала

Парень рассказывает, что он постоянно занимался с папой и был в его "тусовке" из виндсерферов, скейтеров, сноубордистов и тому подобное. "Все катались, и я в том числе. А дальше отношения со всем этим сложились сами по себе. Но со временем все-таки серфинг вышел на первое место", – говорит Василий.

Сначала парень учился и тренировался на Черном море, в Одессе. Иногда они выезжали на какие-то серф-трипы в Крым, а впоследствии он попал по программе Work & Travel в Америку, где провел почти два месяца.

Как Василий учился кататься на доске: смотрите видео

Василий воспринимал серфинг сначала как развлечение. Уже позже они с братом начали находить и привозить какие-то хорошие доски, серьезнее подходить к делу и чаще кататься.

Поэтому они вместе с друзьями и единомышленниками-серферами создали Федерацию серфинга Украины. Ведь сейчас серфинг стал олимпийским видом спорта, поэтому Василий хочет дать возможность украинским серферам принять участие в Играх, развить серфинг в Украине, популяризировать его и не сидеть на месте.