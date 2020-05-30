Сейчас современную молодежь обвиняют в инфантильности, однако настоящей причиной этому могут быть родители. Ведь они, сами того не осознавая, мешают детям взрослеть.

Психолог Ребекка Дерлейн рассказала, какие типы родителей мешают детям взрослеть и как подготовить своих своих чад к самостоятельной жизни, пишет издание Forbes Woman.

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Родители, которые за все платят

Психолог уверяет, что работая в частных школах, замечала, что родители-мультимиллионеры, которые имеют частные самолеты и пять домов, всегда готовы баловать свою малышку.

"Моя ученица Кристал была именно из такой семьи. Родители следили, чтобы ей подкрашивали волосы каждые шесть недель. Ногти ей приводили в порядок каждые десять дней. Она пользовалась дорогой косметикой, носила дорогую одежду и обувь. На каникулы она ездила в экзотические места и не знала, что такое летать экономклассом. Ей еще даже не исполнилось шестнадцати, а она уже получила в подарок новенький БМВ", – рассказывает Ребекка.



Родители избаловали ребенка / Фото Уют

Однако девушка именно на этой машине решила поучиться ездить и разбила ее через 2 недели после получения прав. Но родители не расстроились, а наоборот – купили ей еще один БМВ. Зато Кристал отвечала, что цвет второй машины ей нравится больше, поэтому для нее все обернулось к лучшему.

Почему это плохой пример воспитания? Потому что ребенк получил машину, не выполнив никакой работы, и поскольку это просто был очередной дорогой подарок от родителей, то она абсолютно не ценила это авто. Кроме того, разбив машину, она не боялась последствий, ведь считает, что родители должны быть счастливы, что дочь осталась целая.

Не удивительно и то, что Кристал никогда и нигде не работала, не имела никаких обязанностей по дому, ее редко ругали за неуспеваемость.

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Возможно, вы не настолько богаты и снисходительны, как родители Кристалл, но задайте себе несколько вопросов:

Вы оплачиваете все прихоти ваших детей, не требуя, чтобы они каким-то зарабатывали себе на привилегии?

Хватает ли вашим чадам ответственности и здравого смысла работать, чтобы обеспечивать себя?

Понимают ли они, что не всегда смогут позволить себе все желаемое?

Благодарны ли вам за то, что вы им даете?

Итак, запомните: не обязательно быть богатым, чтобы избаловать детей. Если вы не научили их благодарности и правильному отношению к любой работе, то они могут оказаться избалованными, независимо от размеров семейного дохода.

Родители, которые относятся к своим подросткам, как к детям

Родители постоянно показывают такое отношение к своим детям. Такие взрослые, как правило, хотят показать свою любовь к детям, сделав для них что-то приятное. Но это вредит ребенку и подавляет его самооценку.

Именно поэтому в старших классах в школе дети получают четыре года, чтобы постепенно снять родительский контроль, в это время взрослые должны передать детям ответственность за их жизнь.

"У вас всегда будет возможность продемонстрировать любовь к детям. Но делать для них все – это неподходящий способ, и злоупотреблять им не стоит", – отмечает Ребекка.



Родители все делают за детей / Фото mir-da

Психолог рассказала, что у нее были ученики, которые должны обязательно в течение дня связываться с родителями. "Зачем? Не понятно, но представьте картину: посреди урока звонит телефон. Я подхожу к ученику, чтобы забрать у него аппарат, и чье имя я вижу на экране? Мама. Ни за что на свете я не смогла бы догадаться, ради чего родителям могло бы понадобиться дергать ребенка во время уроков. Уровень гиперопеки впечатляет, и дети воспринимают ее очень болезненно", – рассказала Ребекка.

Так, малышня обожает, когда о ней заботятся, ей приятно знать, что она небезразлична родителям, но она также ненавидят то, когда с ними обращаются как с маленькими. Родителям достаточно просто время от времени радовать детей и поддерживать их круг общения.

Родители, которые не готовят детей к будущему

В эту группу проще всего попадают взрослые, которые не заметили, как быстро вырос их ребенок. Вряд ли в ваших дневниках есть запись типа: "Сесть и спокойно проанализировать, справляюсь ли я со своими родительскими обязанностями". Поэтому психолог советует родителям регулярно рассуждать о том, как вы помогаете своим детям готовиться к самостоятельному будущему, когда вы не сможете быть постоянно рядом.

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"Я поставила многим своим ученикам один вопрос: в какой области они не чувствуют себя самостоятельными. Чаще всего звучал ответ: "Финансы". Знаете ли вы, что большинство учащихся старших классов не знают, как оплатить коммунальные?" – сказала Ребекка.

Она добавила, что у большинства подростков нет собственных кредитных карт, и это мне понятно: ведь родители страшно боятся, что дети наделают дорогих покупок, наберут долгов или не будут пополнять вовремя счет и нарвутся на огромные проблемы. Но лучше, прежде чем вручить ребенку кредитку, научить его всему необходимому.

"Если вы до сих пор не объяснили им "денежный вопрос", необходимо как можно быстрее сделать это. Постоянно напоминайте им, как важно правильно обращаться с деньгами, но не лишайте их возможности пользоваться неожиданной удачей. Это научит их, что деньги – необходимость, но они же могут приносить радость", – ответила женщина.