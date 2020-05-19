Как родители могут довести детей до пищевой зависимости: объяснение психолога

Родители закладывают ребенку пищевую зависимость еще с детства. Так, к примеру, когда они говорят малышам не оставлять ничего на тарелке, то таким образом формируют у ребенка привычку переедать.

Психолог Наталья Холоденко в эфире телеканала Украина рассказала, как родители, иногда неосознанно, вредят ребенку в вопросе питания.

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"Когда мы заставляем есть – это форма физического насилия. Вы так сказать бьете ребенка, но другим способом. А самый простой способ лечения пищевой зависимости – прекратить формировать ее у детей", – говорит психолог.

Во взрослой жизни тому человеку, которого в детстве постоянно заставляли съедать все, будет непросто справляться с пищевой зависимостью. Очень часто этим людям приходится обращаться за помощью к психотерапевту.



Привычка формирования питания ребенка зависит от родителей / Фото Gleauty

"Сейчас мировая статистика говорит о том, что большинство смертей и сердечно-сосудистых заболеваний происходят из-за лишнего веса, то есть инсульты, инфаркты случаются из-за неправильного питания. И хотя мы не умираем от голода, мы умираем от того, что много едим и нервничаем", – добавляет Наталья Холоденко.

Как родители должны кормить ребенка

По советам медиков, кормя ребенка, не следует ожидать, что он съест все, что вы приготовили, следует приспособиться к более медленному темпу питания ребенка. Если же дети не съедают всей предложенной порции пищи, следует либо уменьшить порцию, либо кормить ребенка тогда, когда он этого хочет.

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Если нужно достичь изменения в пищевом поведении ребенка, необходимо демонстрировать согласие и единство всех членов семьи, иначе ребенок будет дезориентирован (когда мама запрещает сладости, а бабушка втихаря кормит ими ребенка). И никогда не применяйте еду как средство манипуляции: недопустимым является поощрение или наказание едой.

Также стоит поощрять ребенка в самостоятельном потребление пищи и наладить режим питания: за столом, в определенные часы, в семейном кругу и тому подобное. Малыш может участвовать в составлении меню, покупке продуктов, в их приготовлении и тому подобное.