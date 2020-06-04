Карантин в школах повлиял на жизнь учащихся, в том числе выпускников, которые в этом году должны сдавать внешнее независимое оценивание. Но кроме подготовки к ВНО, дети также нуждаются в поддержке и советах родителей.

Так, психоаналитик Мария Гончаренко уверяет, что в учебе и экзаменах от поддержки семьи зависит особо много, пишет Освитория.

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Как родители могут помочь ребенку подготовиться к ВНО

Мотивируйте своего выпускника

Часто многие ученики берутся за учебу в последний месяц перед ВНО. Однако в этом году карантин и несколько месяцев учебы из дома изменили настроения подростков. Ведь не все смотрели онлайн-уроки, учили домашнее задание и активно готовились к оцениванию.

Кроме того, уменьшили мотивацию у выпускников и слухи о том, что ВНО отменят или проведут в сентябре или вообще дистанционно. Так, мы понимаем, что взрослые не могли повлиять на это, ведь пандемия просто не оставила выбора. Сейчас даже некоторые родители напуганы и сконцентрированы на ВНО больше, чем сами выпускники.



Успокойте и поддержите ребенка / Фото GSTV

Что делать родителям в такой ситуации? Запомните главное – ваши упреки, что ребенок ленивый или плохо самостоятельно занимался, только ухудшат ситуацию. Запугивание о том, что он не поступит в университет, не повышают, а подрывают мотивацию.

Поэтому первое, что должны сделать папы и мамы, – это спокойно поговорить о том, что все выпускники в этом году взволнованы, и спросить подростка, чем они могут ему помочь.

Также взрослые могут поздравить ребенка с окончанием школы и поддержать. В частности, можно выделить деньги на приятные памятные подарки бывшим одноклассникам, торжественно избавиться от школьных атрибутов, которые не понадобятся в дальнейшем, устроить прогулку по городу с лентой "Выпуск-2020" и тому подобное.

Напомните, что сдавать тесты все равно придется

Некоторые ученики считают, что не будут сдавать ВНО, потому в этом году решили не поступать в ВУЗ. Однако оценивание все-таки придется сдать, ведь знания по трем предметам государственной итоговой аттестации (ГИА) будут проверены именно в форме ВНО. Все три тестирования – обязательны без всяких причин.

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Чем могут помочь родители? Здесь снова нужна мотивация. Настройте подростка на подготовку и на то, что он должен показать все, что умеет и знает. Ведь ВНО – это ценный опыт в любом случае. Ученикам полезно уметь доказать свои знания и умения и не растеряться в новых условиях. Поэтому, мотивируйте, независимо от планов по высшему образованию.

Подключайтесь больше, чем обычно

Раньше родители могли нанять репетитора ребенку в последнее полугодие перед ВНО, однако сейчас в условиях карантина лишь некоторые специалисты проводили онлайн-занятия. Поэтому дети в большей степени должны готовиться сами или спрашивать совета у родителей.



Поддержите ребенка, чтобы избежать стресса / Фото Сhangeonelife

Чем помочь взрослым? Если, кроме дистанционного обучения, ребенок обращался за разъяснениями к родителям или им пришлось руководить обучением дома, то сейчас взрослым не стоит разрывать эту связь, как бы они не устали уже.

Обратитесь к виртуальным возможностям

В опыте самоизоляции есть и значительные плюсы. Ведь некоторым подросткам понравилось проходить тестирование, играть в обучающие игры, делать тематические видео или презентации. Дистанционное образование приучило родителей и к мнению, что интернет – это друг школьника, а не враг. Подростки почувствовали, что их как будто допустили в виртуальное образовательное поле и позволили проявить свои способности в интернете.

Что делать родителям: многие выпускники школы настроены на подготовку онлайн, а не на чтение учебников. Поэтому, стоит и в дальнейшем использовать интернет-возможности. Поищите, что может пригодиться вашим выпускникам: короткие курсы, обучающие видео, онлайн-тестирование или целые образовательные онлайн-платформы.

Потренируйтесь работать в маске

Это звучит смешно, но лучше потренироваться выполнять задания в маске, потому что на сдаче ВНО дети могут растеряться.

Запомните, что в помещение, где будет проходить тестирование, будут пропускать только в масках. Кроме того, возьмите несколько масок, потому что их надо будет менять (например, ту маску, в которой ученик приедет, надо будет выбросить и надеть на месте новую).



Ученики будут проходить ВНО в масках / Фото Erudyt

А на тестировании инструкторы будут следить, чтобы маски не снимали, ведь это одна из предохранительных мер во время пандемии. Также в кабинете будет не более 15 участников, их будут пускать по графику (каждая маленькая группа будет заходить в свое время), делать бесконтактную термометрию, обрабатывать руки спиртосодержащими антисептиками.

Поэтому рекомендуем родителям подготовить к этому ребенка. К примеру, предложите поиграть в компьютерные игры в маске, а когда подросток привыкнет, пройти в маске онлайн-тестирование или поработать в тетради. Также можно поискать и подготовить заранее качественный респиратор, в котором дышать легче.

Подготовьте справку, если есть хроническое повышение температуры

Тех участников ВНО, у кого температура будет выше 37,2, к тестированию не допустят. Поэтому, это может стать преградой для парней и девушек с хроническим повышением температуры (такое бывает при заболеваниях щитовидной железы, аутоиммунных расстройствах, болезнях крови, онкологических заболеваниях и др).

Поэтому родителям стоит оформить справку от врача о хроническом заболевании. И лучше позаботиться об этом заранее.