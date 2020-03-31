Родители ежегодно осуществляют более 200 ошибок в воспитании детей: исследование

Родители делают много ошибок в воспитании своих детей. Согласно исследованию, за период от рождения ребенка до того момента, когда он съедет из родного дома, американские мамы и папы делают около 4 тысяч ошибок в воспитании.

Главным упущением большинство современных родителей считают избыток времени, которое ребенок проводит со смартфоном, пишет Fox News.

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Исследователи опросили более 2 тысяч американцев в возрасте от 23 лет с детьми. Оказалось, что в их методах воспитания за год в среднем накапливается около 200 ошибок. Зато к 18-летию ребенка количество ошибок возрастает почти до 4 тысяч.

Результаты исследования:

65% респондентов признались, что их дети проводят слишком много времени перед экранами ;

; 42% мам и пап в США рассказали, что случайно научили своих детей нецензурным словам ;

; 39% покаялись, что из-за недосмотра их дети узнали то, что им еще рано узнавать.

Выяснилось, что для американцев сложнее всего является воспитание шестилетних детей. Половина участников исследования, которые имеют по два и больше ребенка, признались, что младшие дети – их любимцы.

Куда родители обращаются за советом в воспитании малышей? Чаще всего они обращаются к своему партнеру (42% ответов), 41% спрашивает что делать у собственной матери и еще 31% у любого другого доступного члена семьи, бабушек и дедушек. Только 17% мам и пап заявили, что ищут ответы в интернете, а 10% – обращаются к аудитории в соцсетях.

Интересно, более половины американских родителей (54%) заявили, что эффективной воспитательной стратегией считают отзывчивость и отзыв на детские потребности и стремления.