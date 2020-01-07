Родители новобрачных выпустили бабочек на свадьбе, но те преследовали их весь день: милые фото
Родители жениха хотели почтить свою дочь, которая накануне погибла в автокатастрофе, поэтому решили для этого выпустить в небо бабочек на свадьбе сына. Но насекомые не захотели их покидать и провели с ними весь день.
Фотографу Джессике Маннс удалось зафиксировать волшебные фото с бабочками. Эту свадебную историю она рассказала в фейсбуке.
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Жених Макс Ван Гордер потерял младшую сестру Ванесу в ДТП в день Рождества за несколько лет до своей свадьбы. Ванесса была особенной и близкой для него и его невесты Лидии, которая дружила с девушкой.
Когда Макс и Лидия решили пожениться в Пенсильвании, они знали, что хотят как-то почтить Ванесу. Их план состоял в том, чтобы родители Макса выпустили красивых бабочек в память о дочери во время церемонии.
Родители жениха выпустили бабочек на свадьбе
Они это сделали, когда играла песня "Где-то над радугой", однако в этот момент произошло нечто странное: бабочки не захотели расставаться с семьей.
"После того, как мы их выпустили, около половины из них взлетели над нашими головами, а вторая половина начала летать над родителями жениха и садиться на них. У папы Макса во время всей церемонии сидела бабочка на пальце", – рассказала фотограф.
Бабочка постоянно сидела на пальце отца жениха
В своей заметке Мэннс отметила, что этот момент был "пожалуй, самым эмоциональным из всех, что она видела на свадьбе".
Кроме того, несколько бабочек цеплялись к платью Лидии, когда она шла назад по проходу. И даже через час после свадьбы, когда пара праздновала свадьбу, несколько бабочек прилетели к букету невесты.
Еще через несколько часов во время речи одно насекомое залетело в заведение, казалось, ниоткуда и приземлилось прямо на шею Лидии и осталосьтам до окончания разговора.
Бабочка сидела на шее невесты
В Facebook невеста поблагодарила фотографа за то, что она зафиксировала "такой особенный и любящий момент" во время ее большого дня. "Дух Ванессы был с нами там еще всю ночь", – написала она.
Потрясающие фото с церемонии новобрачных: