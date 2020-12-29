Родители подарили дочке банан: эмоциональная реакция девочки удивила – видео

Родители решили завернуть для своей малышки в новогоднюю упаковку не давно желанный подарок, а обычный банан. Однако маленькая девочка отреагировала на эксперимент родителей очень эмоционально и мило, она не расстроилась, а невероятно обрадовалась этому.

Еще несколько лет назад американский телеведущий Джимми Киммел организовал интересный эксперимент, в котором родители дарили своим детям не совсем то, что малышня хотела, и снимали на видео реакцию ребятишек.

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Тогда многие подарки вызвали разочарование у малышей, и они с трудом скрывали свои слезы, а некоторые даже устраивали истерики, получив на Рождество школьный пенал, овощи или другие неинтересные подарки.

Так родители одной девочки опубликовали видео, в котором решили пошутить над своей дочерью подобным образом и завернули ей в подарок обычный банан. Однако малышку это не смутило. На видео заметно, что она в восторге от подарка.

Как родители подарили банан дочке: смотрите видео

Такая неподдельная радость маленького ребенка от привычного банана вызвала настоящее умиление и восторг у пользователей соцсетей. Очевидно, взрослые и сами не ожидали такой замечательной реакции дочери.