Родители пошутили, сказав детям, что карантин закончился: забавная реакция малышей в видео

Все дети сейчас находятся на карантине из-за распространения коронавируса и закрытия школ. Однако родители не теряют шанса подшутить над своими чадами. Так, взрослые придумали интересную идею – они говорят детям, что карантин закончился и те могут идти в школу, снимая их реакцию на видео.

Так, Роберт Скотт Гоуэр вместе с женой тоже решил пошутить над своими дочками, пишет ютуб-канал Caters Clips, который и обнародовал видео.

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Утром родители сказали детям, что карантин закончился и те могут идти в школу. Шутка удалась только потому, что 14-летняя Мадлен, 9-летняя Эмма и 8-летняя Лила не помнили, сколько дней карантина уже прошло, поэтому были уверены, что в школу действительно нужно.

И когда они уже были готовы и ждали на улице, папа признался, что карантин продолжается. На видео слышно, как мужина спрашивает "Девушки, какой сегодня день?". И когда они понимают, что это шутка, то не скрывают своей реакции.

Смотрите видео как папа пошутил над дочками:

Школьников можно понять – они уже несколько недель сидят на карантине и, в отличие от взрослых, невероятно скучают.

Потому что для взрослых самоизоляция – это возможность отдохнуть, навести порядок в доме или заняться давно запланированными делами. А для детей это запрет на игры на улице, невозможность видеться с друзьями и тому подобное.

Смотрите еще несколько видео, как родители устроили розыгрыши для малышей:

В такой ситуации возвращение в школу воспринимается малышами как счастье. Но, к сожалению, власть пока не думает снимать карантин, поэтому дети с тоской смотрят на весеннюю погоду и ждут.

Возможно, после этого дети будут более ответственно относится к школе и станут ценить возможность учиться и общаться лично.