Родители стали больше конфликтовать с детьми во время пандемии COVID-19: детали исследования

Стресс и неуверенность из-за распространения коронавируса во всем мире влияет на родителей, а дети чувствуют их психологическое и физическое бремя. Новое исследование показывает, что родители стали чаще кричать на своих детей.

Исследователи Мичиганского университета утверждают, что за последние две недели каждый шестой родитель даже мог ударить ребенка, пишет Medical Xpress.

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"Стремясь удовлетворить потребности своих детей во время закрытия школ, родители в США столкнулись с проблемами в разгар пандемии коронавируса. Ведь постоянный присмотр за своими детьми утомителен", – говорит исследователь Шавна Ли.

В частности, финансовые проблемы, социальная изоляция, одиночество и другие тревоги становятся на пути воспитания.

Хотя большинство опрошенных заявили, что чувствуют себя ближе к своим детям, оставаясь дома, родители также рассказали об увеличении психологического и физического наказания детей.

Результаты исследования

Большинство родителей (52%) заявили, что финансовые проблемы и социальная изоляция (50%) препятствуют воспитанию.

Четыре из десяти родителей заявляют, что кричали на малышей несколько раз за последние две недели.

несколько раз за последние две недели. Один из шестерых родителей сказал, что бил ребенка хотя бы раз за это время. Еще 11% сказали, что делали это несколько раз или больше.

хотя бы раз за это время. Еще 11% сказали, что делали это несколько раз или больше. Но есть и положительное: 88% родителей сообщили, что они и их дети проявляли любовь друг к другу за последние две недели.

В опросе приняли участие более 500 взрослых. Респонденты сообщили о своем психическом здоровье и самочувствии, родительском статусе и экономической ситуации во время пандемии коронавируса.