5 правил, которые помогут родителям построить здоровые отношения с ребенком

Для ребенка важно знать, что дома она в безопасности и может получить ответ на любой вопрос, который его интересует. Именно правильное и здоровое воспитание позволяет ребенку сформировать четкие границы, выработать свои ценности и понять, что делать можно, а что – нет.

Психолог Мария Фабричева посоветовала изданию Womo 5 правил, которые помогут построить здоровые отношения со своим малышом.

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5 правил, которые помогут построить здоровые отношения с ребенком

Любите своих детей, всегда уделяйте им внимание

Психолог уверяет, что важно даже не то, сколько времени вы проводите с ребенком, а то, как вы это делаете. Так, даже пятиминутный открытый диалог может быть гораздо ценнее и нести в себе жизнеутверждающую позицию больше, чем множество ненужных игрушек в детской комнате. Ребенку стоит правильно уделять внимание, а не покупать его хорошее отношение к вам.



Давайте необходимое внимание своим детям / Фото НВ

Забудьте о привычке манипулировать

Проявляйте заботу и реальный интерес к ребенку, учитесь радоваться тому, что у него есть свои увлечения, круг общения и друзья. Объясняйте и показывайте на своем примере, что значит любить и принимать близких.

И не манипулируйте детьми с помощью игрушек или сладостей. Дети не должны своей выдержкой заслуживать вашу любовь. Подходите к решению сложных ситуаций, взвешивая все "за" и "против". Так, вы сможете выбрать лучший вариант для сохранения себя, детей и семьи.

Обсуждайте все на равных, учитывайте мнение и потребности ребенка

"Вам придется вместе с ребенком научиться находить компромисс. И не бойтесь детской оппозиции, ведь это нормальная стадия развития каждого ребенка. Хуже, когда малыш начинает бунтовать или же становится замкнутым", - заявляет Мария Фабричева.

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Не делайте токсичных замечаний ребенку, если у него что-то не получается

Родители должны дать ребенку понимание того, что все ошибаются, даже взрослые, и это нормально. При этом всегда поддерживайте свое чадо и его стремление исправить ошибку.

Не игнорируйте ребенка и его проблемы

Ребенок при любых обстоятельствах имеет право на то, чтобы объяснить свои действия, сделать выводы и исправить ситуацию. Зато родители должны дать ребенку точное понимание того, что дома его поддержат, направят и любят.

Всегда будьте готовы выслушать ребенка и помочь, и не осуждайте его за какие-то поступки.