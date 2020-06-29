5 правил, которые помогут родителям построить здоровые отношения с ребенком
Для ребенка важно знать, что дома она в безопасности и может получить ответ на любой вопрос, который его интересует. Именно правильное и здоровое воспитание позволяет ребенку сформировать четкие границы, выработать свои ценности и понять, что делать можно, а что – нет.
Психолог Мария Фабричева посоветовала изданию Womo 5 правил, которые помогут построить здоровые отношения со своим малышом.
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5 правил, которые помогут построить здоровые отношения с ребенком
Любите своих детей, всегда уделяйте им внимание
Психолог уверяет, что важно даже не то, сколько времени вы проводите с ребенком, а то, как вы это делаете. Так, даже пятиминутный открытый диалог может быть гораздо ценнее и нести в себе жизнеутверждающую позицию больше, чем множество ненужных игрушек в детской комнате. Ребенку стоит правильно уделять внимание, а не покупать его хорошее отношение к вам.
Давайте необходимое внимание своим детям / Фото НВ
Забудьте о привычке манипулировать
Проявляйте заботу и реальный интерес к ребенку, учитесь радоваться тому, что у него есть свои увлечения, круг общения и друзья. Объясняйте и показывайте на своем примере, что значит любить и принимать близких.
И не манипулируйте детьми с помощью игрушек или сладостей. Дети не должны своей выдержкой заслуживать вашу любовь. Подходите к решению сложных ситуаций, взвешивая все "за" и "против". Так, вы сможете выбрать лучший вариант для сохранения себя, детей и семьи.
Обсуждайте все на равных, учитывайте мнение и потребности ребенка
"Вам придется вместе с ребенком научиться находить компромисс. И не бойтесь детской оппозиции, ведь это нормальная стадия развития каждого ребенка. Хуже, когда малыш начинает бунтовать или же становится замкнутым", - заявляет Мария Фабричева.
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Не делайте токсичных замечаний ребенку, если у него что-то не получается
Родители должны дать ребенку понимание того, что все ошибаются, даже взрослые, и это нормально. При этом всегда поддерживайте свое чадо и его стремление исправить ошибку.
Не игнорируйте ребенка и его проблемы
Ребенок при любых обстоятельствах имеет право на то, чтобы объяснить свои действия, сделать выводы и исправить ситуацию. Зато родители должны дать ребенку точное понимание того, что дома его поддержат, направят и любят.
Всегда будьте готовы выслушать ребенка и помочь, и не осуждайте его за какие-то поступки.