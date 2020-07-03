Все дети склонны ко лжи. Так, большинство родителей не думают, что их дети лгут, но исследования показывают, что более 40% детей все же не говорят правды. Психологи уверяют, что родителям в таком случае стоит спокойно реагировать и не начинать ссору.

По словам экспертов, если вам "повезло" поймать вашего ребенка на лжи, не пропускайте это мимо, как разовую вещь. На детскую ложь стоит обратить особое внимание, пишет Yourtango.

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Психологи поделились важными советами, которые помогут родителям понять, почему их дети лгут, и научат спокойно на это реагировать.

Как родителям реагировать на ложь ребенка

Прежде всего, успокойтесь

Каждый родитель имеет полное право злиться на ложь ребенка, но из-за этого не нужно злиться. Ведь потеря спокойствия и сосредоточенности помешает взрослым мыслить трезво и может испортить отношения с ребенком.

Поэтому сначала стоит взять несколько минут, чтобы успокоиться или даже поговорить со своим мужем / женой. После этого выразите свою реакцию ребенку и попробуйте решить проблему.

Понимайте, что ложь следует воспринимать серьезно

Поскольку ложь иногда "работает", то есть позволяет человеку достичь того, что он планировал, говоря неправду, она может стать "оружием" ребенка. Но научите своих малышей, что нельзя решать собственные проблемы, скрывая правду.

Потому что в противном случае ваше чадо начнет врать еще больше. Поэтому важно найти причину, почему ребенок солгал вам, и попробовать решить этот вопрос.

Детская ложь / Фото Ukr.net

Выясните, не спровоцировало ли ложь личное оскорбление

Иногда дети намеренно делают все наоборот относительно того, что вы попросили их сделать. А это значит, что они не всегда уважают вас и могут легко нарушить ваше доверие. Психологи считают, что такую ​​ложь могло спровоцировать личное оскорбление. Они решили соврать принципиально.

В таком случае стоит поговорить с ребенком и решить все конфликты и недоразумения между вами. Постройте честные и открытые отношения и тогда ваше чадо не будет врать вам.

Определите, не является ли ложь криком о помощи

Для некоторых родителей это может быть самое трудное – признать, что ложь детей является признаком, что им нужна помощь.

И несмотря на то, что врать нехорошо, помните, что ваши дети от этого не становятся плохими, им следует донести, что они могут делать все, что захотят, не скрывая этого.

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Спросите у них, нужна ли им помощь в чем-то. Возможно, им нужно больше вашего времени или они испытывают депрессию. И обращайте внимание не только на их слова, но и на поведение. Как только ребенок поймет, что вы хотите помочь, он расскажет вам правду.

Поговорите с ребенком

Как только вы найдете причину лжи, откровенно поговорите с ребенком, почему он так сделал. Разговаривать с малышами об этом стоит одним, без посторонних и без скандала. Объясните ребенку, что вы всегда на его стороне и, если он совершил какой-то проступок, не будете кричать на него.

Найдите подход к ребенку

Ни в коем случае не применяйте к малышу наказание. От этого он / она еще больше отстранится от вас, станет меньше доверять и будет снова лгать.

Помните, что к каждому ребенку нужно найти свой подход. И если вы совместите справедливость и заботу, умеренную строгость и свою любовь, то ваш ребенок вырастет честным и умным человеком.