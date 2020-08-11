Карантин заставил многих отказаться от планов относительно летних отпусков заграницей. В частности, это касается влюбленных пар. Мы подготовили для вас интересную подборку идей для романтических свиданий на природе, которые вы с легкостью можете организовать для своей второй половинки.

Если вы мечтали провести отпуск на берегу моря или в какой-то экзотической стране, а теперь вынуждены оставаться дома – не огорчайтесь. Ведь с другой стороны – это прекрасная возможность устроить вашему парнеру сюрприз и пригласить на свидание. Журналисты 24 канала подготовили для вас подборку интересных и оригинальных идей, которые украсят теплый летний вечер.

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Романтические идеи для свидания на природе

Велопрогулка вдвоем

Такое занятие прекрасно подойдет для тех, кто любит активный отдых. Можно устроить велопрогулку на уникальном транспорте-тандеме – двухколесном велосипеде, на котором сразу могут кататься двое пассажиров. Или же, если нет возможности найти такое транспортное средство, то замените его обычными велосипедами и отправьтесь в самые романтические места вашего города.

Совместный урок верховой езды

Это одна из самых романтичных идей для свидания на свежем воздухе. Такое занятие поможет не только замечательно провести время, но и отдохнуть на природе, отвлечься от ежедневных забот. Это свидание точно надолго запомнится вашей половинке.

Романтический пикник

Выберите романтическое место на природе, которое символично для вашей пары. Подготовьте корзину с вкусной едой, вином, десертами. Не забудьте про большой плед. Украсьте локацию цветными фонариками, воздушными шарами, совместными фото. Насладитесь совместным времяпрепровождением и уютной атмосферой.



Романтический пикник / Фото: fiestamir.ru

Свидание-барбекю

Отправьтесь со второй половинкой к озеру или реке. Пожарьте сосиски на гриле, приготовьте прохладительные напитки (пунш из фруктов, холодный травяной чай и тому подобное). Поплавайте в водоеме, вместе позагорайте, повеселитесь. Насладитесь теплым летним днем вдвоем.

Запустите воздушных змеев

Это замечательная возможность вдвоем активно провести время на свежем воздухе. Почувствуйте себя детьми – веселыми и беззаботными. И не стесняйтесь эмоций.

Кинотеатр под открытым небом

Если есть возможность использовать двор особняка или найти уютное место в парке, где можно организовать маленький кинотеатр – не упускайте случая. В теплый летний вечер красиво украсьте локацию, создайте романтическую атмосферу, приготовьте вкусности и насладитесь совместным просмотром любимого фильма. А после окончания ленты вдвоем наблюдайте за звездным небом и мечтайте о будущем.