Ольга Роенко открыла собственное агентство Royenko Agency, которое помогает компаниям запустить маркетинг с нуля, а затем делает так, чтобы бизнес сам мог продвигаться без помощи агентства. С чего все началось и как Ольга преуспела – читайте в материале.

Основательница Royenko Agency рассказала, как она нашла уникальную нишу для своего бизнеса изданию MC.Today.

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Открыла бизнес назло отцу

Ольга начинала с пиара. Ранее она работала в Pillar PR agency (сейчас это Havas), была PR-директором Comfy и маркетинг-директором стартапа SAY.TV. Однако со временем все пришлось поставить на паузу из-за рождения дочери и декрета.

Но, по словам Ольги, ей было скучно в декрете, поэтому она через несколько месяцев начала принимать проекты на консалтинг. Затем она стала директором по маркетингу компании United Basketball Investment, но после событий 2014 года финансирование остановилось и все закончилось.

Ольга начала искать что-то другое, но ее не интересовали все проекты. "Я корпоративный игрок и никогда не собиралась быть предпринимателем. Но не найдя интересной работы, решила открыть агентство. Муж поддержал, и я рискнула", – признается она.

Однако ее отец, который был предпринимателем с большим опытом, начал отговаривать дочь от этого. Он говорил, что там много мороки и ответственности, а денег – мало. И это несколько демотивировало Ольгу. Но она все же решила действовать и сейчас шутит, что "стала предпринимательницей назло отцу".

Как Royenko Agency нашло уникальную нишу

Сколько вложили денег в агентство? По словам Ольги, в открытие агентства она вложила около тысячи долларов. Арендовала комнату у друзей, сделала в ней ремонт, купила стол и основала агентство под своим именем.

Первое время Ольга работала сама, но уже через 2-3 месяца у нее появился первый крупный клиент – Comfy, и она поняла, что сама не справится и наняла помощницу. Сейчас в Royenko Agency 4 человека.

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Через два года они нашли уникальную нишу: они решили запускать маркетинг в компаниях с нуля. Агентство Royenko Agency разрабатывает маркетинговую стратегию, план активностей на год, бюджет, контент-стратегию для бренда, визуальную айдентику и коммуникацию.

Затем они ищут на рынке человека, который будет отвечать за управление этой функцией, и устраивают его в компанию. Месяц они поддерживают работника, передают все документы, учат. Поэтому в дальнейшем компания может сама продвигаться.

Наши клиенты – это малый и средний бизнес, у которого не было маркетинговой стратегии. Или большой бизнес, который открывает новое направление. Наша миссия – сделать компании независимыми от агентств. Чтобы бизнес четко понимал, какой маркетинг им нужен и как это соотносится с бизнес-задачами,

– добавляет Ольга.

Сколько это стоит? Средний чек за услугу "запуск маркетинга под ключ" – 12 тысяч долларов. За год Royenko Agency запускает маркетинг примерно в семи компаниях и делает 25-35 различных по сложности проектов.

Второе направление Royenko Agency – это креативные идеи. Ведь какое-то время в компаниях все хорошо, но им хочется супер-идей для решения конкретной задачи. Стоимость креативных идей варьируется в зависимости от их сложности. Средний чек – от 550 долларов, если это только идея, 7 тысяч долларов, когда Royenko Agency еще и реализует ее.

Пример сотрудничества с Royenko Agency

Например, к ним обратилась Лала Тарапакина, которая пытается спасти замки от разрушения. Ей нужно было, чтобы о ее фонде узнало как можно больше людей. Поэтому компания решили ей помочь.

Команда Royenko Agency зарегистрировала замки в Tinder. Посыл в том, что замки не хотят быть одинокими, им нужно внимание – без него они разрушатся. В итоге они получили около 250 публикаций в семи странах и даже попали с этим кейсом на ТВ-шоу. О фонде узнало множество людей.

Как Royenko Agency работает на карантине

В кризис они заходили с двумя большими проектами. Над ними продолжали работать удаленно: один уже завершили, второй придержали в связи с отъездом менеджмента.

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Они также начали работать над одним большим проектом, который должен был стартовать еще в марте. Активно ведут переговоры, чтобы начать еще несколько новых. В офисе они пока работают где-то два дня в неделю.

"Сейчас мы делаем акцент на услуги Creative Cookies. Некоторые бизнесы начали трансформацию и тестируют новые продукты и сервисы. Обычно, это быстрый старт нового бизнеса или запуск новой услуги или продукта в связи с коронавирусом. Мы уже сделали более пяти различных проектов для украинских компаний и один для компании из США", – говорит Ольга.