С какого возраста и сколько детей сталкиваются с суицидальными мыслями: шокирующая статистика

Суицид является второй главной причиной смертности детей и подростков во всем мире. К сожалению, по данным исследователей, около 8% детей в возрасте от 9 до 10 лет имели суицидальные мысли, а 2% даже делали попытки самоубийства.

Такие результаты исследования с участием 8 тысяч детей опубликовал журнал Lancet Psychiatry.

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Так, в США за последние 10 лет количество самоубийств выросло на 30%, скачок фиксируется во всех возрастных группах. А за последние два года, как отмечают эксперты, резко возросло количество госпитализаций в больницы детей и подростков с суицидальными мыслями.

Ученые отмечают, что первые детские угрозы по поводу самоубийства воспринимались взрослыми поверхностно или вообще игнорировались. Однако, сегодня школы и родители относятся к этому гораздо серьезнее.



Детское самоубийство можно предотвратить / Фото Unsplash

Почему у детей возникают суицидальные мысли? Выяснилось, что самым большим фактором являются семейные конфликты в данной возрастной группе (примерно 50%). Кроме того, насилие над детьми тоже увеличивает риск суицида, как показывали предыдущие исследования.

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Родителям стоит обращать внимание на беспричинные приступы агрессии или истерики, нарушения сна, что вызывает невнимательность и вялость.

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Ребенок, который намерен совершить самоубийство, может иметь пониженный интерес к внешнему виду, пренебрегать правилами гигиены. Обычно меняется круг друзей, отдает предпочтение виртуальному общению, в частности форумам или группам в социальных сетях, где обсуждают суициды.

Подросток может прибегать к самоповреждению: порезы, царапины, ожоги, нанесенные умышленно. Кроме того, психолог советует родителям поинтересоваться жизнью их детей в соцсетях.