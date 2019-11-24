С какого возраста ребенок может путешествовать самостоятельно: услуги, о которых вы не знали

Бывают случаи, когда ребенку нужно быть в другом городе или даже стране. Но никто из взрослых не может его сопровождать. Что делать? Может ли ребенок путешествовать самостоятельно и насколько это безопасно – расскажем далее.

Железная дорога

В пресс-службе "Укрзалізниці" отметили, что дети в возрасте от 14 лет могут путешествовать самостоятельно.

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Автобус

Такая же ситуация и с автобусами – дети, которые старше 14 лет, могут ехать междугородним автобусом без сопровождения. Такой политики придерживается европейская сеть международных автобусных пассажирских перевозок Ecolines. Как пишет "Вечерний Киев", не все перевозчики согласятся на такие условия и заявляют, что без взрослых могут ехать только совершеннолетние.



Дети до 14 лет могут путешествовать поездом или автобусом только с взрослыми

Самолет

В случае внутренних авиарейсов правила такие же – 14 лет, а вот для международных путешествий ребенку должно быть минимум 16 лет. Но здесь есть маленькое "но". За дополнительную плату вашего ребенка будет сопровождать работник аэропорта, а потом бортпроводник. Услуга выглядит следующим образом:

в аэропорту родители передают ребенка сотруднику аэропорта, а также все необходимые документы и указывает, кто именно должен его встретить в месте назначения;

далее сотрудник аэропорта проходит с ребенком авиационный и таможенный контроль, находится с ним все время вплоть до момента посадки на самолет;

после этого за ребенка отвечает бортпроводник, он или она сопровождает путешественника или путешественницу на борт самолета, а также следит за ним во время полета и до момента приземления;

по прибытию в место назначения бортпроводник передает ребенка работнику аэропорта, а тот, после контроля и получения багажа – отдает ребенка доверенному лицу.

Важно! Если ребенка не встретит никто, то одного его сопровождающий не отпустит.

Такая услуга стоит от 20 евро, но в разных авиакомпаниях и на разных направлениях цена может отличаться.

Пусть города не разделяют родных, путешествуйте с удовольствием!