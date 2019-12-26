С маленькой компании в крупнейшего игрока на рынке: история успеха интернет-магазина Rozetka

Владислав Чечеткин основал крупнейший интернет-магазин страны – Rozetka.ua. Мужчина начал свой бизнес 14 лет назад и превратил маленькую компанию в крупнейшего игрока на рынке интернет-торговли электронной и бытовой техники.

Так, в рейтинге самых богатых людей Украины Владислав Чечеткин оказался на 29 месте, а его состояние оценили в 165 миллионов долларов, передает издание "Экономическая правда".

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Как появилась идея "Розетки"

До создания "Розетки" Владислав работал в компании брата – помогал продавать товары с его магазина на так называемых форумах.

Уже тогда все слышали о Amazon, существовали также интернет-магазины техники. "Я ходил и рассказывал всем об идее полноценного интернет-магазина, но меня никто не слушал. Все говорили: "Мальчик, иди работай, делай, что тебе говорят", – сказал Владислав. Идею создания интернет-бизнеса с ним разделяла его жена Ирина. Она тогда была в декрете и уже в то время мечтала о своем бизнесе.



Ирина и Владислав Чечеткины

Открытие "Розетки"

Поэтому в 2004 году Владислав и Ирина наняли команду программистов и начали создавать интернет-магазин.

Сначала мы создавали интернет-магазин по торговле парфюмерией. Однако в 2005 году мы переориентировались на продажу техники. Отсюда и название "Розетка", потому что мы продавали все, что включается в розетку,

– рассказал Владислав Чечеткин.

Он некоторое время еще работал в другой компании, а его жена начала заниматься "Розеткой". В сентябре 2005 года они стали понимать, что она одна не справится. "В октябре я уволился, перешел к Ире – и вот уже 14,5 лет я у нее работаю", – добавил Владислав.



Компания Rozetka

Как сейчас развивается бизнес

Согласно словам мужчины изданию Liga.net, "Розетка" была прибыльной все годы работы, сейчас в компании 4 тысячи сотрудников. "В последнюю "черную пятницу" у нас насчитывалось около 10 миллионов товаров. Бывают недели, когда к нам заходят 60% украинцев, у которых есть доступ к интернету", – добавляет Владислав.

"Не было такого дня, чтобы я проснулся с чувством "я самый большой парень в этой песочнице". Хорошо запомнил правило из своего обучения: не сужайте свой рынок и не преувеличивайте свой успех. И я не смотрю на успех в моменте. На надгробном камне напишут, успешным был Владислав Чечеткин или нет. Страх за будущее – оказаться в итоге неуспешным – это то, что вызывает у меня чувство драйва", – сказал Чечеткин.