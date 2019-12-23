С нуля до 350 магазинов и 5 миллионов заказов в год: история успеха сети АЛЛО

Основатель сети АЛЛО Дмитрий Деревицкий рассказал собственный секрет успешного развития бизнеса. Ведь он с двух магазинов в Днепре "вырос" до 345 магазинов в 130 городах Украины и теперь получает более 5 миллионов заказов в год.

Дмитрий рассказал, как устроил первую закупку смартфонов в Эмиратах и в чем секрет успеха магазинов АЛЛО. Мы пересказали статью издания MC.today.

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Чем изначально занимался Дмитрий

Мужчина подчеркнул, что занимается бизнесом с 17 лет. В начале 90-х Дмитрий со школьными и университетскими друзьями продавал одежду на рынках, потом – сигареты, кофе, батончики и жвачки – все, что было в дефиците в Украине.



Владелец АЛЛО Дмитрий Деревицкий / Фото MC.today

"Благодаря торговле я заработал первые деньги. Впоследствии у меня появилось представление, как вести розничный бизнес. На свои сбережения мы с партнерами открыли два магазина бытовой техники, которые назвали "Дом", – сказал он.

Как начался бизнес магазинов АЛЛО

Но когда в Киеве появился "Киевстар", Дмитрий решил мигрировать в новую нишу. Так, в 1998 году он привез из Эмиратов первую партию телефонов – 800 или 1000 коробок с товаром на 100 тысяч долларов.

По словам Дмитрия Деревицкого, их доставляли самолетом в больших полиэтиленовых мешках. В первой поставке было несколько брендов телефонов: Nokia, Ericsson, Motorola. В среднем один такой стоил около 120 долларов.



Магазин АЛЛО / Фото MC.today

Поэтому бизнесмен параллельно с магазинами бытовой техники запустил два магазина сотовой связи. Известно, что в запуск вложил 50 тысяч долларов. Так, в 1998 году началась история сети АЛЛО.

Это были небольшие магазины площадью 30 квадратных метров, где мы продавали несколько десятков моделей мобильных телефонов и аксессуары для них. Рынок рос быстро, поэтому зарабатывать мы стали почти сразу. Следующие магазины мы открыли уже через полгода,

– признался Дмитрий.

Он также отметил, что на старте бизнеса ему очень повезло с командой. Ведь их офис находился напротив самого крутого казино в Днепре, сотрудники которого со временем приходили на работу в АЛЛО.

"Это особый тип работников, которые не боялись работать, задавать вопросы и говорить с клиентами. Если ты работал крупье в зале, то можешь выполнять все функции в магазине. Ты смышленый, энергичный, смелый. В результате кто-то стал директором магазина, кто-то – хорошим продавцом или закупщиком", – рассказал Дмитрий.

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Почему магазины АЛЛО в Крыму и на оккупированных территориях закрыли? В 2014 году для компании начались трудные дни. Ведь она начали терять контроль над магазинами, которые находились в Крыму, а в Донецкой и Луганской областях их банально ограбили. Поэтому владельцы решили «свернуть» там бизнес.

Сколько у АЛЛО магазинов и заказов

Дмитрий отметил, что шесть лет назад они имели около 500 торговых точек, сейчас их – 345. А все из-за появления интернета, потому что продажи смещаются в онлайн, и уже не нужно так много магазинов.

"Сейчас у нас 5,6 миллионов заказов в год, в среднем в каждом из них – чуть менее трех товаров. Это могут быть аксессуары к какому либо устройству, или телевизор, смартфон и видеокамера", – добавил Дмитрий.