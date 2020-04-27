С пиццей и в масках: как украинцы женятся во время карантина

​​​​​​​Карантин разрушил планы многих пар, которые планировали свою свадьбу весной. Однако не все пары поспешили переносить дату свадьбы и проводят церемонию бракосочетания онлайн в масках и без гостей.

Молодые супружеские пары поделились с изданием УНИАН собственными историями любви и бракосочетания на карантине в масках и с пиццей.

К теме! В Украине впервые провели онлайн-свадьбу во время карантина: фото и видео

Ведь сейчас заявление на регистрацию брака можно подать онлайн. Регистрация происходит при реальном присутствии молодоженов, но без торжеств и гостей.

Ольга и Виктор

Так, Ольга и Виктор Ерузель из Ивано-Франковска заверили, что не жалеют, что пошли на эту авантюру (женитьба онлайн, – Семья 24). Они признались, что жестко придерживаются карантина: выходят из дому только в магазин или аптеку, а один раз еще ездили в ЗАГС.

Пара познакомились более восьми лет назад в общей компании. Впоследствии встретились снова через несколько лет на новогоднем корпоративе. Оказалось, что работали в одной фирме, но в разных городах. Виктор – в Луцке. Оля – во Франковске. И уже через полгода девушка переехала к будущему мужу в Луцк.



Ольга и Виктор Ерузель / фото пары

Ольга ожидала получить предложение руки и сердца во время совместной поездки в Италию к родителям парня. Но произошло это позже, в день святого Валентина. Приготовив праздничный ужин, Оля ждала возвращения любимого с работы. Тот зашел в дом с букетом в руках и встал на одно колено.

Свадьбу влюбленные планировали на красивую дату – 20 февраля 2020 года. Но не успели вовремя подать заявление на регистрацию брака, поэтому пришлось выбирать новый день – 4 апреля. Но в Украине ввели вынужденный длительный карантин, поэтому родственников пара точно не ждала на праздник. Однако, пара решила все же зарегистрировать брак.

Интересно! Можно ли жениться онлайн во время карантина в Украине и как подать заявление

Ольга не скрывает, что, как и большинство невест, мечтала об идеальном дне бракосочетания: "С утра 4 апреля, в день росписи, была очень расстроена. Ведь хотела все по-другому. Даже платье, которое заказала через интернет, не успели доставить". В ЗАГС пришли втроем вместе с младшей сестрой Оли, все происходило практически на пороге.

К нам подошла работница ЗАГС в маске и просто сказала, где подписаться. Все длилось менее минуты,

– рассказывает девушка.

Рядом с ЗАГС, под городской ратушей, новоиспеченные молодожены самостоятельно обменялись кольцами. Сестра сделала памятные снимки на телефон в пустом городе и все вместе вернулись домой. Свадьбу планируют на 20 июня 2021 года.



Ольга и Виктор на церемонии бракосочетания / Фото пары

Анастасия и Алексей

Еще одна пара не побоялась жениться в карантине – Анастасия и Алексей Глембицкие. Пара вместе уже четыре года, познакомилась чуть раньше. Тогда Алексей учился в институте и в частном порядке занимался репетиторством по математике и физике, а Настя заканчивала школу. Она была одной из первых учениц Алексея.

После окончания занятий по репетиторству несколько лет будущие влюбленные не общались, а потом случайно встретились и уже не оставляли друг друга.



Анастасия и Алексей / Фото пары

Празднование свадьбы должно было состояться 11 апреля. "Мы решили праздновать в ресторане, с ведущим, выездной церемонией бракосочетания, приглашениями для гостей и прочими атрибутами свадьбы. Список гостей расширился до тридцати человек, но потом объявили карантин", – рассказывает Алексей.

Впрочем, регистрацию своего брака влюбленные все равно решили не переносить, а само празднование будет потом. Однако, придя в ЗАГС вдвоем в масках на лице, они увидели перед собой закрытую дверь учреждения. Пришлось дополнительно звонить, чтобы им открыли.

Отдали документы регистратору, оплатили взносы, подождали в коридоре. Потом нас позвали: "Распишитесь здесь и здесь". И все – до свидания,

– говорит мужчина.



Анастасия и Алексей после церемонии бракосочетания / Фото пары

Забрав свидетельства о браке, молодые супруги обменялись кольцами и вышли за двери учреждения, а остаток дня провели вдвоем на самоизоляции с пиццей и шампанским.