Салон красоты для детей: мама придумала интересный способ развлечь дочерей на карантине
Мама двоих детей Мелисса Темеровска уже использовала десятки идей успокоить своих дочерей на карантине. Недавно она поделилась очередной фотографией крутой идеи, которую могут повторить дома все родители: она нарисовала руки на картонной коробке, чтобы дети могли играть в салон красоты.
По словам Мелиссы, этот способ позволит родителям получить несколько минут необходимого спокойствия на изоляции с детьми. Свою идею мама опубликовала на своей странице в фейсбуке.
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"Я постоянно стараюсь придумать забавные занятия для своих девушек, чтобы убрать дом или выполнить какие-то домашние дела. И поскольку моим дочкам нравится, когда я крашу им ногти, я решила этим воспользоваться", – сказала женщина.
Она сделала "салон красоты" из картонной коробки, на которой нарисовала руки с ногтями, и дала детям свои старые лаки для ногтей. Теперь девочки тихо и увлеченно делают маникюр на картоне, а мама может спокойно в это время заниматься своими делами.