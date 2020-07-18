Многие семьи имеют традицию периодически фотографироваться вместе и делиться этими фотографиями с другими родственниками. Но иногда получаются очень странные кадры, которые стоило бы спрятать подальше в личном семейном альбоме.

Но, к сожалению, все эти необычные фото отсканированы и опубликованы в интернете, пишет Big Picture.

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Обычно, общие семейные фотографии мало кому нравятся, не все любят фотографироваться с семьей. Так, на фото обязательно кто-то закроет глаза в самый нужный момент, зевнет или отвернется, поэтому придется переснимать все заново.

Но мы подготовили семейные портреты, которые являются настоящей катастрофой, хотя, как видно на лицах на портретах, некоторые участники фото совсем не считают снимок неудачным.

Эти старые семейные фотографии выглядят настолько смешно и нелепо, что их нельзя обойти вниманием. Они точно смогут поднять вам настроение и развеселить. К тому же, нелепые семейные фото – это вечная тема для смеха.

Смотрите 20 самых нелепых семейных фото: