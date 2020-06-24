Всем молодоженам семейная жизнь в начале кажется сказкой, они испытывают счастье от каждого дня, проведенного вместе. Но со временем они замечают, что на самом деле все не так и хорошо – у них возникают проблемы, которые иногда даже могут разрушить отношения.

Эти проблемы очень актуальны для молодых пар, которые только начинают жить вместе, пишет издание Liza.

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Самые распространенные проблемы, с которыми сталкиваются молодые семьи

Борьба за лидерство

В отношениях всегда есть явная или скрытая борьба за лидерство. Часто супруги в первые 3-5 лет жизни начинает решать вопрос о том, кто в доме хозяин. И как только они определят, в семье все станет на свои места и появится стабилизация. Но сама борьба за лидерство в семье иногда может быть сложной и создавать много конфликтов.

Квартирный вопрос

Создав семью, молодые люди мечтают о собственном доме, ведь как показывают исследования, чаще всего распадаются пары, которые вынуждены жить с родителями. Потому что жизнь с родственниками партнера заставляет их чувствовать себя детьми. Поэтому здесь могут возникать ссоры и конфликты.



Жизнь с родителями партнера может создать ссоры / Фото krasotka

К тому же, на начальном этапе совместной жизни очень важна интимность в отношениях, и нужно, чтобы этому не помешали родители. Поэтому, если вы не имеете возможности купить квартиру, арендуйте жилье.

Финансовые трудности

Это еще одна самая распространенная проблема молодой семьи, и множество разводов на начальном этапе семейной жизни происходят именно из-за кризиса. Но пара должна понимать, что это явление временное и если случилась, то вероятно, что оно через некоторое время пройдет, главное – держаться вместе.

Скука

Это тоже является важной проблемой, которая может привести к разводу. Если вы чувствуете в своих отношениях скуку, то вам поможет разнообразие и изобретательность. Например, можно отправиться в маленькое путешествие или просто выехать на природу на выходные.

Также можете попробовать найти какие-то общие дела и занятия – вместе покататься на велосипедах, поплавать в бассейне, посмотреть фильм или приготовить ужин. Нужно активизировать жизнь своей семьи.

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Быт

До свадьбы люди не всегда живут вместе и не ежедневно решают мелкие проблемы и вопросы, им просто приятно быть вдвоем. Поэтому когда молодая семья сталкивается с бытом, это может стать для нее серьезной проблемой. Потому что, начиная жить в ограниченном пространстве, между парой возникают конфликты, так часто расходятся интересы партнеров.

Как избежать этого? Стоит понять, что вы разные, у каждого свой характер и система ценностей. И это нормально, если отношения в семье меняются со временем. Но какие бы проблемы ни возникали, стоит всегда искать компромиссы между собой.