Самые распространенные типы мужчин, с которыми не стоит начинать отношения

Когда вы начинаете отношения, трудно заметить недостатки своего партнера, которые могут существенно повлиять на вашу жизнь или даже испортить ее. Поэтому психологи выделили типы людей, которых стоит остерегаться.

Поэтому, если вы заметите что-то похожее в поведении своего партнера, задумайтесь, нужны ли вам такие отношения, говорит автор издания Medium Кайт Молина.

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Халк

Вам должны быть знакомы такие люди. Когда он злится, то по квартире каждый раз что-то летает или бьются тарелки. Хотя когда вы впервые встречаете такой тип людей, то вам может показаться, что они чем-то привлекают вас своей "дикостью" и страстью.

Но этот человек просто злой. Его характер похож на характер Халка – большого зеленого мутанта из комиксов от Marvel (откуда и название). Поэтому лучше не становитесь на пути разрушительного Халка, иначе рано или поздно вы тоже станете жертвой.

Ленивец

Вы уже шесть месяцев вместе, но ваш партнер до сих пор не нашел себе работу и сидит на ваших плечах? У него также нет хобби, он не читает книг и не имеет амбиций? Такой тип человека – ленивец. И чем дольше вы будете в отношениях с ленивцем, тем больше вероятность, что вы оба будете бесцельно плыть по течению – просто выживать, а не жить.

Пиявка

Подобно ленивцу, о пиявку можно сказать "ни рыба, ни мясо". Такой человек сразу начинает с вами жить: ваш дом становится его/ее домом, как и ваши друзья. Кроме того, такому мужчине всегда нравится то, что и вам: те же фильмы и еда.

Пиявка цепляется за вашу жизнь и может расти, используя хорошо отработанную тактику манипуляции. Такой тип людей не хочет, чтобы вы гуляли с друзьями, спрашивает, что вы надели и когда вернетесь. Они всегда проверяют ваш телефон и то, чьи сторис в Instagram вы смотрели.

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Ребенок

Обратите внимание, что такие люди не обязательно моложе вас. Это универсальный термин – партнеры наивные, незрелые, неопытные или просто тупые. Они любят рассказывать многолетние истории о своих "победах", потому что у них нет новых историй.

Отношения с такими мужчинами начинаются быстро, взрываясь, как фейерверк, но ведут партнеры себя так, что вам придется чувствовать себя их мамой или учителем.

Нарцисс

Такие люди всегда говорят только о себе. И не только на первом свидании, но и во время последующих встречах, а информацией о вас не интересуются. Даже если этот мужчина будет признаваться вам в неземной любви, это чувство точно не перевесит его любовь к себе.