Самый короткий брак: пара рассталась через 3 минуты после свадьбы

Еще в 2019 году в Кувейте пара установила рекорд кратчайшего по продолжительности брака. Молодожены даже не успела покинуть здание суда, в котором проводилась их свадебная церемония.

Как сообщает издание The Sun, причиной столь неприятного происшествия послужило грубое, оскорбительное слово, которое сказал невесте новоиспеченный муж.

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На выходе из здания суда, в котором проходила церемония подписания брачного контракта, невеста споткнулась и чуть не упала. Неудобное движение почему-то разозлило мужа, и он, вместо того, чтобы поддержать возлюбленную, назвал ее дурой.

Из-за этого девушка расплакалась и потребовала развода. Ее просьбу сотрудники суда сразу выполнили. Так, брак длился всего три минуты.

В социальных сетях женщину начали поддерживать. Так, один пользователь написал: "Если так он действует в начале брака, лучше оставить его сразу", а другие добавляют: "Брак без уважения будет неудачным с самого начала".