Как сделать так, чтобы мужчина постоянно о вас думал

Несомненно, каждая женщина мечтает быть в центре внимания мужчины и знать, что он постоянно о ней думает. Достичь этого можно несколькими способами – для этого есть психологические приемы и секреты обольщения.

Но для того, чтобы не просто заинтересовать, а заставить вашего любимого сходить с ума от вас, необходимо приложить усилия, пишет издание Сегодня.

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Для начала не будьте навязчивыми. Например, не нужно отвечать на его сообщения сразу – заставьте его подождать, но тут главное знать меру.

Также женщина должна все время излучать уверенность и любовь к себе. Ведь если вы себя любите, то тем самым даете ему еще одну причину вас полюбить.

Психологи советуют вкладывать в ваши отношения столько же, сколько и он. Если не "подкармливать" партнера свежей порцией вашего внимания, он может быстро переключиться на кого-то другого. Поэтому покажите ему, что вы тоже хотите работать над отношениями.



Пара должна поддерживать друг друга / Фото Mizky

Вдохновляйте его быть самим собой. Ведь иногда лучший способ заставить мужчину сходить с ума от вас – вдохновить его на жизнь. Дайте ему свободу и возможность быть самим собой.

Флиртуйте, но при этом имейте достойный вид. Во время флирта нужно сохранять уверенность в том, что вы делаете все первоклассно и выглядите ухоженно. Но не заставляйте его думать, что нуждаетесь во внимании.

Также нужно быть рядом при первой необходимости. Докажите мужчине свою надежность, и он будет обращать на вас внимание еще чаще.

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Зато издание Yourtango уверяет, что для того, чтобы заставить мужчину постоянно о вас думать, достаточно нескольких особых ритуалов утром и несколько напоминаний о себе в течение дня, и тогда мужчина не сможет сосредоточиться ни на чем другом, кроме вас.

В частности, женщина должна наполнить ум мужчины мыслями только о себе. Ниже подобраны несколько вещей, после которых он не сможет перестать думать о вас.

Страстно поцелуйте его перед работой и сделайте это так, чтобы он думал об этом поцелуе целый день.



Страстный поцелуй пары / Фото Первый

Также можно незаметно положить в его портфель свое сексуальное нижнее белье. Это точно вызовет мысли о вас. Но убедитесь, что они случайно не выпадут в неудобный момент.

Слушайте его. Когда мужчина хочет поговорить, вам стоит его послушать. Попробуйте заставить его поделиться тем, что происходит в его душе, а потом скажите, что вы думаете об этом, чтобы мужчина знал, что вы его услышали.