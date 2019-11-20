Секрет идеальных отношений, или 10 привычек счастливых пар

Часто мы видим среди своих знакомых, на фото в соцсетях или даже просто на улице, чуть ли не идеальные пары, отношениям которых нельзя не позавидовать. Интересно, в чем же их секрет? Оказывается, что счастливые пары имеют свои традиции и привычки.

Гармоничные семейные отношения – это залог счастья. Есть так называемый коэффициент счастья, по которому определяют, в какой стране живут самые счастливые люди. Так, на первых местах – страны Запада. Секретами счастливых отношений уделилось издание Tochka.net.

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Счастливые пары делают друг другу комплименты

Не забывайте говорить любимому человеку о том, какой он замечательный. Даже представители сильного пола нуждаются в комплиментах. Поверьте, это сделает ваши отношения по-настоящему идеальными.

Счастливые пары придумывают собственные традиции и ритуалы

Очень важно делать что-то желаемое вместе и регулярно. К примеру, вы можете отмечать каждую зарплату в любимом ресторане, готовить пиццу 10-го числа каждого месяца или по вечерам делать друг другу массаж. Главное − повторяйте традиции постоянно.



Проводите время вместе, делайте что-то общее/ Фото freepik

Счастливые пары всегда целуются на прощание

Обязательно целуй любимого/любимую на прощание, даже если ты уходишь раньше. Обними его/ее еще сонного и прошепчи самое, что любишь. Каждое ваше прощание должно быть романтичным.

Счастливые пары часто обнимаются

Психологи рекомендуют влюбленным проводить побольше времени в объятиях друг друга. Уделяй по 5 минут утром и вечером тактильному контакту − прижмись как можно ближе к любимому и скажи все самое важное. Такие привычки в течение дня укрепляют отношения.



Обнимайтесь несколько раз в день/ Фото МедикФорум

Счастливые пары заботятся друг о друге

Забота является чрезвычайно важной в жизни пары. Поэтому чаще готовьте друг другу завтраки , обеды или ужины, помогайте с работой, советуйтесь и не забывайте интересоваться у партнера, сыт ли он, не замерз и хорошо ли ему.

Счастливые пары благодарят друг друга

Не стесняйтесь благодарить своего любимого/любимую за каждую мелочь или за заботу. Соглась, он/она столько для тебя делает, как и ты для него.

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Счастливые пары балуют друг друга

Заметим, что не обязательно делать дорогие подарки. Баловать можно заботой и любовью: например, если он принес тебе завтрак в постель, постарайся удивить его ужином.



Балуйте любимых/ Фото swishschool

Счастливые пары делают друг другу сюрпризы каждый день

Начните с самого легкого: приучитесь писать друг другу милые сообщения или отправлять свои фотографии, чтобы напомнить о чувствах. Можно дарить небольшие презенты: цветы, блокнот, флешку с любимыми песнями, теплый шарф и тому подобное.

Счастливые пары начинают день вместе

Постарайтесь вместе завтракать, принимать душ или вместе ехать на работу. Поверьте, это очень объединяет и укрепляет отношения. А удачное начало каждого дня обеспечит счастливую жизнь в течение многих лет.



Начинайте день вместе/Фото vladtime

Счастливые пары всегда рады видеть друг друга

Желаем, чтобы каждый раз искрились счастьем ваши лица, когда вы виделись со своей второй половинкой. Встречай его с работы и всегда улыбайся − этот прием сделает вас обоих счастливее, сколько бы лет не было вашим отношениям.