Секреты воспитания: почему еврейские дети становятся гениями

Каждый родитель мечтает воспитать своего ребенка умным, самостоятельным и целеустремленным. И для этого используют различные методы воздействия: от поощрения до наказания. Зато еврейские родители решают эти задачи необычным способом – многое позволяют детям и любят их.

Любовь еврейских родителей к своим малышам не знает границ. И хотя психологи спорят о плюсах и минусах такого воспитания, еврейские дети недостатка любви и внимания не чувствуют, пишет издание Changeonelife.

Интересно! Что известно об американском стиле воспитания детей и почему он становится все популярнее

Секреты воспитания детей от еврейских родителей

Нельзя создавать детям комплексы

Еврейская мать никогда не говорит своему ребенку, что он плохой, она вместо этого скажет: "как мог такой хороший мальчик как ты, сделать такую ​​глупость?"

Еврейские матери имеют такую ​​позицию: "У моего ребенка нет, и не может быть недостатков". Возможно, они их и видят, но кроме них об этом никто не узнает.

Умная свобода

Современное еврейское воспитание объединяет две противоречивые вещи: свободу ребенка и ужесточение требований. Хорошая метафора, описывающая этот стиль: просторная, свободная комната с жесткими стенами.

В еврейских семьях дети ходят родителям по голове, и раскрашивание папиного паспорта маминой помадой – не повод упрекать или ругать ребенка. Для родителей-евреев свобода ребенка – не специальное "воспитание", а воздух, которым нельзя не дышать.



Еврейские дети / Фото Rifmnet

Жесткое воспитание начинается тогда, когда ребенок переступает границы недопустимого. В еврейской семье понятно, что мамины духи вылить можно, а вот бить бабушку по голове – нет.

Хвалить ребенка по любому поводу

Мама всегда хвалит своего ребенка, еще с самого рождения ребенка. Еврейская мама восхищается даже наименьшими успехами, достижениями малыша, пусть это будет всего лишь новое слово или неумелое пятно в качестве первого рисунка. Об этом обязательно узнают все друзья и знакомые, а главное – ребенок должен увидеть, что ее хвалят в присутствии всех. Если же достижения ребенка серьезные, то без долгих аплодисментов и восхвалений со стороны всей семьи не обойтись.

Если мы приучим себя замечать в детях все их хорошие проявления, включая мелочи, и поощрять их при каждом удобном случае, это может изменить их поведение. Чтобы укрепить стремление малышей к хорошему, позвольте им как-то "подслушать", как вы расказываете об их успехах своим друзьям.

Высокая степень ответственности за свое поведение

Евреи направляют детей своим примером и очень ответственным поведением по отношению ко всему сказанному и сделанному.

Интересно! Без телесных наказаний и обращаются как с царем: чем полезен тибетский способ воспитания детей

Любовь и уважение в семье

Еврейская традиция объясняет, что основу любой семьи составляют муж и жена – отец и мать. Поэтому детей необходимо с детства приучать к тому, что на первом месте всегда ставится внимание матери к отцу и наоборот.

Если ребенок усвоит, что его родители живут, прежде всего, друг для друга, убедится, что их отношения пропитаны уважением, любовью и заботой, он будет чувствовать себя защищенным. Кроме того, подобное поведение родителей – прекрасный пример для подражания.

Учиться быть родителями

Родительское воспитание начинается еще до рождения ребенка. Девочка, вступая в брак, уже готова стать матерью, ее не учат "жить для себя", ее главная карьера – дом и семья.



Еврейская семья / Фото Imrey

Стремясь воспитать успешных, самостоятельных детей, которые твердо стоят на своих ногах, еврейские мудрецы разработали целую систему воспитания, с которой в Израиле каждый желающий может ознакомиться на специальных родительских курсах. Вот вам и первый закон успешного воспитания – оно начинается с собственного воспитания и обучения.

Учить детей правильно распоряжаться временем

Еврейские дети не знают, что такое лень и шатания по дворам: скрипка, английский, математика – все одновременно и много. С детства дети приучены к тому, что постоянно быть занятым делом, и это нормально.