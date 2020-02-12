Семь способов, которые помогут сохранить здоровье ребенка: советы экспертов

Когда речь идет о долгой и здоровой жизни, то стоит брать пример у лучших – японцев. Ведь как показывают исследования, именно эта нация имеет самую длинную продолжительность жизни. В чем их секреты? Мировые эксперты, врачи и диетологи поделились практическими способами для родителей, которые помогут сохранить здоровье вашего ребенка.

Об этом стало известно из результатов всемирного исследования здравоохранения в 2011 году, опубликованном в журнале The Lancet.

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Оказалось, что японцы имеют самую длинную и здоровую жизнь в мире. Даже детское ожирение и частота заболеваемости диабетом, которые растут во всем мире, только в Японии гораздо ниже. Советы врачей узнавало издание The Healthy.

Как сберечь здоровье ребенка

Сделайте блюда более сытными

Питание в японском стиле является очень эффективным, поскольку оно одновременно делает сытым и обеспечивает питательными веществами. Ведь когда вы имеете необходимые вещества в организме, вы не будете переедать.

Врачи рекомендуют родителям поменять привычные пищевые привычки семьи в более здоровом направлении. В частности, готовьте больше продуктов на растительной основе – фруктов, овощей, фасоли, рыбы – и меньше пищи с добавлением сахара и соли.

Это поможет минимизировать риски ожирения и множества заболеваний, которые оно вызывает, и увеличит вероятность долгой и здоровой жизни. Один секрет: основным блюдом в Японии по умолчанию является рис, а не хлеб или макароны. Он имеет меньшую калорийность и является довольно сытным.



В Японии дети должны сытно поесть / Фото boamente

Некоторые ограничения в еде

Поощряйте ребенка наслаждаться иногда сладостями или закусками, но в надлежащих количествах. В частности, в Японии родители делают это гораздо реже, чем в Европе.

К тому же, диетологи отмечают важность совместного ужина. Даже когда вы заняты, установите конкретное время приема пищи, чтобы вы могли поесть вместе с ребенком хотя бы один раз в день.

Поощряйте ребенка пробовать новые продукты

Некоторая пища начинает нравиться ребенку только со временем. Но родители могут осторожно направлять их на более здоровые продукты, давая малышам большой выбор и показывая свой пример.

Чем раньше и шире ребенок будет иметь опыт с отбором новых здоровых продуктов, тем здоровее станет его рацион. Поэтому продолжайте предлагать детям новые продукты, небольшие "пробные" образцы и без принуждения. Даже в Японии говорят "новая еда продлевает жизнь".

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Для детей выбирайте меньшие тарелки

На сегодня большинство из нас знает, что средние размеры порционных блюд в ресторане очень большие, поэтому мы переедаем почти все время. Как можно нормализовать порции? Просто подавайте блюда на меньших тарелках.

Такая идея использовать меньшие тарелки набирает обороты в различных исследовательских организациях по диетическому питанию. Ученые отмечают, что дети, как правило, не просят огромные порции, поэтому давайте им меньшие тарелки и не скупитесь на фрукты и овощи.



Давайте детям больше фруктов / Фото Unsplash

Сделайте физическую активность неотъемлемой частью жизни

Сложно оторвать детей от видеоигр и смартфонов, но им действительно нужно минимум 60 минут физической активности в день. Совет – сделайте это весело. Попробуйте вместе ходить в школу или устраивайте соревнования дома. Исследователи установили, что Япония имеет чрезвычайно высокий показатель (98,3 процента) детей, которые ходят или ездят на велосипеде в школу, по сравнению с другими странами.

Отметим, что надлежащий уровень физической активности для 5-17-летних детей способствует развитию здоровых костей, мышц и суставов, а также здоровой сердечно-сосудистой системы, координации и контроля движения. Ведь дети всегда двигаются, бегают и прыгают, а потому лучше работают, более счастливы и сосредоточены. Физическая активность помогает детям быть здоровее и жить дольше.

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Имейте семейный образ жизни

Создайте домашнюю среду, которая поддерживает здоровую пищу и образ жизни. Ешьте семейные блюда вместе регулярно. Практикуйте здоровое, вкусное приготовление пищи и приобщайте детей помогать в этом.

Исследования показывают, что привлечение детей к приготовлению здорового и сбалансированного питания может быть ценной стратегией вмешательства для улучшения их питания. Это цель, к которой стоит стремиться.

Не стесняйтесь быть главой семьи

Некоторым родителям неудобно влиять на своего ребенка, но когда дело касается привычек питания и образа жизни ваших детей, то вы должны это сделать. Будьте настойчивы, но не навязчивы и не ограничивайте. Вы должны поддерживать, а не наказывать.