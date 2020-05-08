Семейное дело: советы, как воспитать наследника бизнеса

Родители, которые занимаются семейным бизнесом, должны с ранних лет готовить ребенка ко взрослой жизни и управлению их предприятием или созданию собственного бизнеса. Для начала нужно "погрузить" ребенка в бизнес-среду и даже дать возможность делать ошибки.

Интересно, что родители в стремлении дать все самое лучшее своим детям могут как воспитать избалованного, так и ответственного ребенка, который готова бороться с жизненными трудностями. Поэтому издание Forbes опубликовало несколько советов, как же дать детям то, что приведет их к успеху в будущем.

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Первые шаги

Эксперты уверяют, что понимание предпринимательства похоже на обучение ходьбе. Ребенок учится не благодаря наставлениям со стороны взрослых, а только на собственном опыте и ошибках. Важно, чтобы малыш уже в юном возрасте умел справляться с неудачами не только на бытовом уровне, но и учился проявлять зрелость в общении со сверстниками.



Ребенок захочет рассказать о своих достижениях сверстникам / Фото Openbusiness

А родители своим примером могут закрепить в сознании будущего бизнесмена, что любой результат требует усилий и падений тут не избежать.

Не стоит позволять детям распоряжаться ресурсами родителей как собственными, так как это может привести к негативным последствиям. Ребенок должен понимать, что нужно приложить усилия, прежде чем что-то получить, и осознавать свою готовность к достижению бесконечного ряда возможностей.

Игры с яблоками

"Если принять во внимание, что яблоко от яблони недалеко падает, то чем раньше вы начнете объяснять своим "яблокам", как устроен сад, как за ним ухаживать, а чего, наоборот, делать не надо, тем выше шансы снять наилучший урожай. Это касается и принципов ведения бизнеса", – говорят специалисты.

Ведь дети во всем копируют родителей, поэтому не удивляйтесь, что они с интересом включаются в ваши деловые переговоры.

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Сложно всерьез привлечь младшего школьника в добычу золота или в производство удобрений, но вполне возможно в торговый или ресторанный бизнес, швейную или писательское дело.

Как сделать ребенка младшим партнером

Вводя ребенка в курс дела, вы должны относится к нему не как к подчиненному, а как к младшему партнеру. Дайте малышу больше свободы, больше возможностей совершать и исправлять ошибки. Пусть он пройдет их в 10-14 лет – это обязательно пригодится ему в будущем.

И не ругайте ребенка за ошибки, он не должен их бояться, иначе страх перед рискованными решениями научит его двигаться только по самому понятному и легкому пути. Но в условиях современного рынка это скорее губительно для предпринимателя, чем полезно.



Нормально, если ребенок будет ошибаться / Фото Finway

Обязательно дайте ребенку почувствовать разницу между его участием в вашей работе и своим собственным делом. Пусть он сам придумает небольшой проект и вложит в него свои карманные деньги.

И соглашайтесь на любые его/ее идеи: фото и видео услуги, перепродажа редких футбольных карточек или миров в компьютерных играх, или даже домашнего задания по математике. Не вмешивайтесь, просто наблюдайте, вы же не знаете, что в конце концов из этого может выйти.

Интересная история. Один свадебный фотограф из США закрыл глаза на то, что его 11-летний сын потратил все свои сбережения на покупку новой камеры Canon 60D, объяснив это тем, что будет принимать заказы на съемки в школе и зарабатывать на них. Отец был уверен, что камера будет разбита или потеряна через пару дней.



Каково же было его удивление, когда через полгода у сына не было ни одного свободного дня, заказы от одноклассников и их друзей, а также родителей, школьные мероприятия, соревнования между районными баскетбольными командами и прочее. В итоге, школьные фотографии 2017 года были заказаны не у профессионального фотографа, а у 12-летнего ученика.

Учите ребенка, что любая ошибка – это положительный опыт. Главное – не мешать и не сбивать с толку своей гиперзаботой. Направляйте энергию малыша в нужное русло, поощряйте и поддерживайте любые начинания, а если они заведомо губительны, то мягко объясните, как поступили бы вы.

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Также помогите детям создать первоначальный капитал, пусть они управляют им – решают, во что вложить, что закупить или какой вид товара или услуги создать. Потеря или, наоборот, успех в будущем позволит просчитывать свои решения на шаг вперед.

Каковы плюсы раннего привлечения ребенка к бизнесу

Только через совместный опыт родители достоверно могут понять, в чем сильные и слабые стороны их ребенка. Возможно, вашему сыну или дочке совсем не подходит то дело, которым занимаетесь вы, и продолжателем которого вы его/ее видите. Лучше понять это, когда 40 лет вам, а не вашему наследнику. Вы же хотите помочь ему добиться успеха, а не провалиться.

Поэтому удостоверьтесь, чтобы преемнику нравился семейный бизнес, чтобы он стал ему близок, что он полюбит его в будущем. Только через это принятие ваш бизнес может стать бизнесом ваших детей.



Дети смогут успешно продолжить семейное дело / Фото Forbes

И даже если у вас нет никакого собственного бизнеса, и вообще вы учитель музыки или домохозяйка, развивайте навыки предпринимателя у ваших детей, так как именно предпринимательское мышление научит их решать нестандартные задачи и получать от этого выгоду. А еще, воспринимать любые жизненные трудности всего лишь как вызовы, которые нужно преодолеть.