Семейные каникулы влияют на счастье детей: интересное исследование

Ученые выяснили, что семейные долговременные каникулы могут стать "якорем счастья" в течение всей жизни детей и полезны для развития их мозга.

Эксперты отмечают, что родителям лучше тратить деньги на интересные каникулы, чем на игрушки, передает издание Parents. "Ведь семейный отдых дети ценят не только в его момент, но еще долго хранят в памяти", – пояснил психолог и автор бестселлеров Оливер Джеймс.

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Детская психотерапевтка Марго Сендерленд отметила, что насыщенная среда способствует взаимодействию социальных, физических, когнитивных и сенсорных впечатлений (например, когда семья вместе в бассейне или гуляет на природе). Впоследствии этот опыт усиливает регулирование стресса, внимание, концентрацию, способность к обучению, а также улучшает физическое и психическое здоровье.

Кроме того, семейные каникулы могут выступать "якорем счастья". Исследования показывают, что самое счастливое воспоминание почти 50% опрошенных было об отпуске с семьей. Треть респондентов сказала, что все еще ярко помнит свои семейные каникулы с детства, а четверть из них использует такие воспоминания, чтобы пережить трудные времена.

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