Семейные обеды помогают приобрести здоровые привычки в питании: исследование

Исследователи говорят, что семейные обеды укрепляют связи между родителями и детьми, а также помогают всем им выбирать более здоровые блюда.

Ученые провели метаанализ исследований, посвященных питанию семей.

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Оказалось, что люди, которые чаще питаются вместе, имеют более здоровые пищевые привычки и употребляют больше фруктов и овощей.

Кроме того, совместные завтраки, обеды и ужины помогают людям пить меньше безалкогольных сладких напитков. Правда, относительно других нездоровых продуктов вроде снеков, фастфуда и десертов анализ не позволяет сделать точных выводов.