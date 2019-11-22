Семейный бюджет: как легко планировать доходы и расходы

Наверное, каждый человек хотя бы раз в жизни пробовал контролировать свои расходы. Конечно, не все доводили дело до конца. Поэтому, как легко вести семейный бюджет и собрать деньги на мечту – читайте в нашем материале.

Для того, чтобы правильно вести семейный бюджет, нужно всегда анализировать расходы, иногда экономить и правильно распределять средства, рассказал основатель социального проекта "Семейный бюджет" и партнер iPlan.ua Любомир Остапов пишет издание "Наш Киев".

Важно! Какой семейный бизнес открыть: 5 прибыльных идей

Начните с целей! По словам финансиста, прежде всего вы должны решить, что именно нужно вашей семье: квартира, машина, путешествие, обучение ребенка или ремонт? Ведь, если вы будете иметь четкую картинку, для чего это нужно, то будет проще себя контролировать.

Стоит ежедневно записывать все расходы.

Совет от 24 канала! Психологи советуют создавать коллажи с картинками своих желаний. Например, вы можете повесить в комнате различные фото того, что вам бы хотелось иметь. Такое своеобразное напоминание поможет не забыть, для чего именно вы начали планировать бюджет и откладывать деньги.

Любомир отметил, что есть люди, которые нацеливаются на урезание расходов, но это неправильно. "Не надо отказываться от сладостей, кофе и всех удовольствий жизни, чтобы семейный бюджет не превратился в обузу для всей семьи", – заявляет эксперт.

Как вести бюджет: советы

Сформируйте привычку записывать расходы

Это очень важно. Вы можете выбрать, как удобнее фиксировать расходы: в блокноте, на компьютере в Excel-таблице или в приложении. Но это нужно делать систематически.



Ведите записи о ваших расходах и доходах

"Сформируйте привычку записывать расходы. Это должно быть на одном уровне с чисткой зубов. У меня немного наличных трат, поэтому я стараюсь записывать их в течение 15 минут после покупки, заполняя паузы в метро, лифте, очереди", – отмечает Любомир Остапов.

Анализируйте расходы​

По словам финансиста, определите для себя 10-12 категорий расходов, список может меняться в зависимости от потребностей семьи.

Вот примерный перечень категорий:

Жизнь (продукты, одежда и обувь, красота и медицина, квартира и коммунальные расходы, развлечения и подарки, ІТ-услуги, транспорт, спорт);

Самообразование;

Родители и родственники – поддержка;

Отпуск и путешествия;

Техника и мебель и тому подобное.

Впоследствии проанализируйте свое поведение потребления и только после этого начинайте планировать бюджет на следующий месяц.

Интересно! Как построить успешный семейный бизнес с мужем но не расстаться

"Сокращение расходов происходит из-за уменьшения эмоциональных покупок и роста самоконтроля и дисциплины. Иногда люди открывают, что на самом деле на одежду или бензин уходит гораздо больше, чем было по ощущению. Происходит коррекция поведения и расходов", – рассказывает Любомир Остапов.

Планируйте расходы заранее​

Эксперт советует просматривать результаты расходов нескольких месяцев. Возможно, вам удастся сократить некоторые категории. "Периодически просматривайте свой семейный бюджет. Обязательно найдете там такие статьи расходов, которые можно уменьшить. Это означает, что вы уже научились экономить", – ответил Любомир.

При планировании нужно учитывать также:

Дни рождения, семейные праздники, события на работе, у ребенка в школе и другие;

Сезонность: возможно вам нужны осенние или зимние вещи. Также все магазины перед праздниками повышают стоимость наиболее ходовых товаров.

Заведите дневник, в котором составляйте план всего, что вы хотите сделать в течение недели, месяца.

Распределяйте деньги

Существует множество вариантов распределения дохода по различным категориям расходов. Каждый может придумать свой или один из следующих:

Как экономить деньги: полезные методы

Метод "Заплати себе первому"

Не важно, какая у вас зарплата, вам нужно сразу откладывать с нее 10%, а на другие деньги жить.

"Если не хватает денег, нужно думать, как заработать больше. На зарплату в 8 тысяч человек не сможет купить квартиру или машину. Надо инвестировать в образование или курсы повышения квалификации. А для людей, которые зарабатывают десятки тысяч гривен, 10% часто недостаточно, чтобы достигать своих целей. Тогда попробуйте откладывать 20-30% заработанных денег", – говорит Любомир.



Отложите часть заработка

"Метод 5 конвертов"

Свои заработанные деньги откладывайте в разные конверты. К примеру, в один конверт откладываете сбережения, в других – одинаковые суммы на 4 недели месяца.

"Метод 50-30-20"

Это метод правильных расходов. Так, 50% – это основные расходы, например, одежда, продукты, медицина, 30% – эмоциональные затраты: отпуска, развлечения, книги, курсы, 20% – сбережения.

Актуально! Как шведский семейный бизнес превратился в известный бренд экстра-класса

Эксперт добавил, что экономить деньги можно и через банк. С зарплаты отчисляют определенную сумму на отдельный счет под процент, ведь эти деньги нельзя легко снять, а следовательно и потратить.

Кроме того, есть множество бесплатных программ для смартфона, которые помогают экономить и правильно вести свой бюджет.

Приложения, которые вам могут помочь:

1. Goodbudget: Budget & Finance – англоязычное приложение. В нем можно составить финансовый план на месяц. Программа проследит, насколько хорошо у вас это получается.

2. Monefy – в приложение можно заносить все расходы, которые изображаются в процентном значении на круге. Также там есть система синхронизации через Dropbox, где хранятся резервные копии данных на случай какого-то сбоя или потери смартфона.

3. Money Manager – программа помогает контролировать доходы, расходы, общий денежный поток помесячно и формирует статистические данные. Есть доступ с компьютера.

4. Daily Budget – помощник в формировании сбережений, вычисляет сумму ежедневных расходов.

5. Alzex Finance – подходит для семейного бюджета: доходы и расходы распределяются на различные категории и подкатегории, в том числе в соответствии с членами семьи, очень подробно демонстрирует общую финансовую картину.

И помните, что ваша настойчивость поможет воплотить мечты и обеспечить надлежащее будущее своим детям. А секрет достаточного семейного бюджета заключается в том, чтобы правильно и рационально распределить свои доходы, уметь себя контролировать и не поддаваться сиюминутным желаниям и порывам.