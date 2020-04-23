Семейный бизнес на дому: идеи для открытия собственного дела с минимальным вложением

Семейный бизнес в Украине может стать не только интересным опытом, но и основой финансового процветания семьи. К тому же, начинать новое дело вместе веселее и менее рискованно. Малый бизнес в кругу семьи может принести финансовую стабильность и стать главной ценностью, которая перейдет в руки следующего поколения.

Портал Sokrat обнародовало несколько собственных вариантов семейного бизнеса с минимальными вложениями.

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Подарочные букеты из сладостей

Женщины любят получать букеты, а красивый букет из различных конфет, шоколада может поднять настроение любому человеку. Стоимость такого букета составляет примерно такую же сумму, которую нужно потратить на букет роз. Но все зависит от "начинки".

А создать такой букет можно за несколько часов. Все, что понадобится, это купить необходимое количество сладостей и упаковку. Из этого может получиться очень выгодный бизнес, на который не надо тратить кучу денег.



Букет из конфет / Фото Flowers

Креативные экскурсии, квесты в вашем городе

Современная молодежь любит проводить свободное время необычно. Поэтому придумайте особое приложение для развлечений в вашем городе. Классная идея может принести вам много денег. Идеально будет, если это ваш собственный город, вы знаете его от А до Я и можете удивить туристов.

Здесь не лишним будет запуск рекламы. Поэтому используйте социальные сети для распространения информации. Следует предусмотреть и нестандартные ситуации. Такой бизнес в маленьком городе или в большом с минимальными вложениями вероятно принесет прибыль.

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Бизнес в гараже

В частности, можно заниматься производством мебели, декоративных элементов, стройматериалов, предоставлением услуг по ремонту и реставрации авто и тому подобное. На самом деле, есть очень много работы, которую можно выполнять в своем или арендованном гараже.

Если "бизнес в гараже" приносит прибыль, к вам будут обращаться новые люди, вы будете делать приятное для себя дело, и это станет хобби, за которое можно получить неплохое вознаграждение.

Изготовление мыла и косметики ручной работы

Поскольку сегодня многие покупают только натуральную косметику, то и отрасль частного мыловарения стремительно растет. Женщины хотят пользоваться косметикой без консервантов, так что можно попробовать себя в качестве специалиста по мыловарению.



Изготовление мыла на заказ / Фото Unsplash

К тому же, это не затратная сфера деятельности, которая не требует дополнительных специальных знаний. Достаточно ознакомиться с принципами мыловарения, чтобы попробовать создать свой уникальный продукт.

Распространяйте первые образцы среди своих знакомых, если вам удалось их заинтересовать и они хотят стать постоянными клиентами, то делайте так дальше, пока вам не понадобится нанимать помощников в этом деле. Такое хобби может стать выгодным бизнесом в вашей жизни.

Доставка обедов в офисе

Не в каждой компании есть собственная столовая, кафе или буфет. Поэтому работникам остается лишь брать еду из дома или заказывать доставку на работу. Понятно, что большинство выберет второй вариант.

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Ваша задача убедить работников покупать ваши продукты или договориться о сотрудничестве с компанией. Готовя обычное картофельное пюре с котлетой или гречневую кашу с курицей на 10 и более людей каждый день, можно зарабатывать неплохие деньги. Этот выгодный бизнес будет работать всегда, нужно только все правильно организовать.

Не бойтесь начать. Разный прибыльный бизнес предприниматели начинают у себя дома. Поэтому, подумайте, что именно можно сделать для удовлетворения спроса населения. Сделайте свой домашний бизнес собственным хобби, и вы не будете работать ни одного дня.