Семейный бизнес в Украине: 7 прибыльных идей

Создать собственный бизнес – это дело не из легких. Однако, если вы таки решились, то для начала должны решить, в каком направлении деятельности будете работать. Взамен мы предлагаем вам несколько бизнес-идей, которые могут принести неплохую прибыль.

Издание NeoSeo опубликовало несколько советов, как выбрать "свою" нишу для бизнеса.

Интересно! Семейный бизнес: несколько советов, как работать с родными

Так, начать стоит с анализа рынка и ответов на такие вопросы:

Это предложение актуально для Украины и вашего региона?

Будет ли ваш бизнес развиваться в ближайшие 5-10 лет?

Кто является целевой аудиторией и смогут ли они покупать ваши товары?

Насколько опасными и успешными являются конкуренты?

Сколько денег нужно для реализации бизнес-идеи?

Какие ресурсы понадобятся (нанять людей или закупить технику)?

Сколько времени нужно на открытие?

Как быстро окупятся вложенные в собственное дело деньги?

Если вы сможете ответить на все вопросы выше, то полученная информация даст возможность вам не только выбрать дело "по душе", но и четко рассчитать финансы.

Ниже приведены прибыльные идеи для семейного бизнеса:

Продажа товаров для детей

Это особенно популярное на Украине направление. Здесь можно выделить несколько ниш: одежда и обувь, игрушки, средства гигиены, детское питание. На эти вещи спрос достаточно высокий, ведь фактически ежедневно рождаются дети, нуждающиеся в должном уходе.

Детская одежда продается быстро/ Фото Unsplash

Еще одно преимущество этой бизнес-идеи – это отсутствие потребности в помещении для магазина. Можно создать интернет-магазин на оптимальной платформе и там начать торговать.

Целевая аудитория: родители детей от 0 до 16 лет.

Наличие конкурентов: наличие большого количества конкурентов.

Стартовый капитал: 3-4 тысячи долларов (в зависимости от товара).

Необходимость в наемных специалистах – специалисты для создания сайта, его продвижения.

Время открытия: 20-40 дней.

Окупаемость: от 6-ти месяцев.

Развлекательные заведения

В современном мире это одна из наиболее перспективных бизнес-идей и для крупных мегаполисов, и для небольших провинциальных городков или даже деревень. Самые популярные: квест-комнаты, скалодромы, клубы настольных игр, бизнес-кафе и тому подобное.



Квест-комнаты очень популярны среди молодежи/ Фото Q-room

Для реализации этой бизнес-идеи нужно просторное помещение и наличие специального инструментария. Интересно, что для этой идеи нет необходимости иметь много клиентов, здесь главный акцент стоит сделать на постоянных посетителях на основе абонемента.

Целевая аудитория: в зависимости от выбранного направления: дети, подростки, родители маленьких детей, молодежь.

Стартовый капитал: от 1 тысячи долларов (в зависимости от выбранной ниши).

Необходимость в наемных специалистах: обязательно.

Время открытия: 1-3 месяца.

Окупаемость: от 6-ти месяцев до одного года (если средства вложены в крупный развлекательный центр).

Ремонт бытовой техники

В Украине едва ли не ежедневно увеличивается количество гаджетов и различной компьютерной техники. А потому постоянно растет и спрос на специалистов, которые могут починить или настроить такие устройства. Этот бизнес является актуальным, ведь на обслуживание каждого отдельного клиента приходится потратить немало времени.



Ремонт техники является хорошей идеей для бизнеса/ Фото ITC

Начать реализацию этой бизнес-идеи стоит лишь тогда, когда на работу будет принят квалифицированный мастер, который умеет ремонтировать различные модели и разновидности устройств.

Целевая аудитория: все, кто пользуются планшетами, телефонами, компьютерами.

Стартовый капитал: 1,5-3 тысячи долларов (аренда помещения, закупка инструментов и средств).

Необходимость в наемных специалистах: да (специалисты по ремонту устройств).

Время открытия: 15-30 дней.

Окупаемость: примерно 4-7 месяцев.

Еда с доставкой или кейтеринг

На этой бизнес-идеи уже успели заработать немалые деньги предприниматели из США, Германии, Франции, Швейцарии и многих других развитых стран мира. В Украине эта ниша еще относительно свободна, особенно в небольших городах.

Заработать можно и на доставке еды/ Фото Unsplash

Вариантов для такого бизнеса много: это может быть доставка качественных свежих пищевых продуктов в кафе, столовые или рестораны. Также можно закупать уже готовые блюда или организовать свою кухню по изготовлению блюд. Большой популярностью за последние 5 лет у украинцев пользуются: суши, пицца, комплексные обеды и тому подобное.

Целевая аудитория: шеф-повара ресторанов, кафе (если организовывать доставку продуктов), работники офисов, студенты (если речь идет о готовые блюда).

Стартовый капитал: около 250 долларов для создания собственного интернет-магазина и 300-500 долларов на продукты.

Необходимость в наемных специалистах: да (повара, курьеры для постоянной работы).

Время открытия: 1-2 недели, если продажа происходит через собственный сайт.

Окупаемость: от 5-6-ти месяцев.

Образовательные курсы и тренинги

На сегодня общество нуждается в профессионалах и специалистах своего дела. Поэтому обучение на различных курсах, тренингах и мастер-классах становится частью жизни современного человека.

Популярность набирают образовательные курсы/ Фото Unsplash

Чтобы организовать такие мероприятия, не обязательно быть учителем, ведь можно пригласить квалифицированных специалистов извне и договориться с теми, кто может обеспечить процесс обучения. Для занятий можно арендовать помещение, или проводить онлайн: через Skype, Viber или любые другие мессенджеры.

Целевая аудитория: молодежь, которая стремится улучшить свой профессиональный уровень или получить новые знания.

Стартовый капитал: от 1 тысячи долларов.

Необходимость в наемных специалистах: да (тренеры, специалисты для создания и продвижения сайта, канала).

Время открытия: 5-15 дней.

Окупаемость: от 3-х месяцев.

Интересно! Семейный бюджет: как легко планировать доходы и расходы

Натуральная и органическая косметика

Популярность товаров ручной работы (хенд мейд) набирает обороты. Стремление людей к экологии и здоровому образу жизни способствуют спросу на натуральные мыла, шампуни, зубные пасты и тому подобное. Рецептов приготовления собственного мыла в сети можно найти немало. Или же органические средства и косметику можно заказывать из-за границы.

Популярной является натуральная косметика/ Фото nutexa

Самым простым и самым прибыльным вариантом реализации этой бизнес-идеи станут интернет-магазин или социальные сети. Однако, можно открыть и традиционный магазин, или же совместить оба варианта.

Целевая аудитория: женщины и девушки всех возрастов, родители детей.

Стартовый капитал: от 250 долларов за разработку интернет-магазина или на аренду помещения под традиционный магазин, а также от 1000 долларов на товар.

Необходимость в наемных специалистах: да (для создания удобного сайта на платформе ОpenСart).

Время открытия: 8-15 дней.

Окупаемость: от 5-ти месяцев.

Термопечать

Не выходят из моды разнообразные поп-арт принты, цветочные и этнические изображения на одежде и прочее, хотя они популярны уже на протяжении минимум 5-ти лет. Все чаще украинцы заказывают изделия с национальной символикой, одежду в стиле family look, вещи с собственным фото или надписями.



Можно заниматься и термопечатью / фото soberger

Купив качественный принтер, уже через несколько недель можно полностью окупить вложенный в старт капитал, особенно при условии хорошего местоположения традиционного магазина или качественно разработанного интернет-магазина.