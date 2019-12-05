Семейный бизнес в Украине: 7 прибыльных идей

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Семейный бизнес в Украине / Unsplash

Создать собственный бизнес – это дело не из легких. Однако, если вы таки решились, то для начала должны решить, в каком направлении деятельности будете работать. Взамен мы предлагаем вам несколько бизнес-идей, которые могут принести неплохую прибыль.

Издание NeoSeo опубликовало несколько советов, как выбрать "свою" нишу для бизнеса.

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Так, начать стоит с анализа рынка и ответов на такие вопросы:

  • Это предложение актуально для Украины и вашего региона?
  • Будет ли ваш бизнес развиваться в ближайшие 5-10 лет?
  • Кто является целевой аудиторией и смогут ли они покупать ваши товары?
  • Насколько опасными и успешными являются конкуренты?
  • Сколько денег нужно для реализации бизнес-идеи?
  • Какие ресурсы понадобятся (нанять людей или закупить технику)?
  • Сколько времени нужно на открытие?
  • Как быстро окупятся вложенные в собственное дело деньги?

Если вы сможете ответить на все вопросы выше, то полученная информация даст возможность вам не только выбрать дело "по душе", но и четко рассчитать финансы.

Ниже приведены прибыльные идеи для семейного бизнеса:

Продажа товаров для детей

Это особенно популярное на Украине направление. Здесь можно выделить несколько ниш: одежда и обувь, игрушки, средства гигиены, детское питание. На эти вещи спрос достаточно высокий, ведь фактически ежедневно рождаются дети, нуждающиеся в должном уходе.

Дитячий одяг продається швидкоДетская одежда продается быстро/ Фото Unsplash

Еще одно преимущество этой бизнес-идеи – это отсутствие потребности в помещении для магазина. Можно создать интернет-магазин на оптимальной платформе и там начать торговать.

  • Целевая аудитория: родители детей от 0 до 16 лет.
  • Наличие конкурентов: наличие большого количества конкурентов.
  • Стартовый капитал: 3-4 тысячи долларов (в зависимости от товара).
  • Необходимость в наемных специалистах – специалисты для создания сайта, его продвижения.
  • Время открытия: 20-40 дней.
  • Окупаемость: от 6-ти месяцев.

Развлекательные заведения

В современном мире это одна из наиболее перспективных бизнес-идей и для крупных мегаполисов, и для небольших провинциальных городков или даже деревень. Самые популярные: квест-комнаты, скалодромы, клубы настольных игр, бизнес-кафе и тому подобное.

Квест-кімнати дуже популярні серед молоді
Квест-комнаты очень популярны среди молодежи/ Фото Q-room

Для реализации этой бизнес-идеи нужно просторное помещение и наличие специального инструментария. Интересно, что для этой идеи нет необходимости иметь много клиентов, здесь главный акцент стоит сделать на постоянных посетителях на основе абонемента.

  • Целевая аудитория: в зависимости от выбранного направления: дети, подростки, родители маленьких детей, молодежь.
  • Стартовый капитал: от 1 тысячи долларов (в зависимости от выбранной ниши).
  • Необходимость в наемных специалистах: обязательно.
  • Время открытия: 1-3 месяца.
  • Окупаемость: от 6-ти месяцев до одного года (если средства вложены в крупный развлекательный центр).

Ремонт бытовой техники

В Украине едва ли не ежедневно увеличивается количество гаджетов и различной компьютерной техники. А потому постоянно растет и спрос на специалистов, которые могут починить или настроить такие устройства. Этот бизнес является актуальным, ведь на обслуживание каждого отдельного клиента приходится потратить немало времени.

Ремонт техніки є гарною ідеєю для бізнесу
Ремонт техники является хорошей идеей для бизнеса/ Фото ITC

Начать реализацию этой бизнес-идеи стоит лишь тогда, когда на работу будет принят квалифицированный мастер, который умеет ремонтировать различные модели и разновидности устройств.

  • Целевая аудитория: все, кто пользуются планшетами, телефонами, компьютерами.
  • Стартовый капитал: 1,5-3 тысячи долларов (аренда помещения, закупка инструментов и средств).
  • Необходимость в наемных специалистах: да (специалисты по ремонту устройств).
  • Время открытия: 15-30 дней.
  • Окупаемость: примерно 4-7 месяцев.

Еда с доставкой или кейтеринг

На этой бизнес-идеи уже успели заработать немалые деньги предприниматели из США, Германии, Франции, Швейцарии и многих других развитых стран мира. В Украине эта ниша еще относительно свободна, особенно в небольших городах.

Заробити можна і на доставці їжіЗаработать можно и на доставке еды/ Фото Unsplash

Вариантов для такого бизнеса много: это может быть доставка качественных свежих пищевых продуктов в кафе, столовые или рестораны. Также можно закупать уже готовые блюда или организовать свою кухню по изготовлению блюд. Большой популярностью за последние 5 лет у украинцев пользуются: суши, пицца, комплексные обеды и тому подобное.

  • Целевая аудитория: шеф-повара ресторанов, кафе (если организовывать доставку продуктов), работники офисов, студенты (если речь идет о готовые блюда).
  • Стартовый капитал: около 250 долларов для создания собственного интернет-магазина и 300-500 долларов на продукты.
  • Необходимость в наемных специалистах: да (повара, курьеры для постоянной работы).
  • Время открытия: 1-2 недели, если продажа происходит через собственный сайт.
  • Окупаемость: от 5-6-ти месяцев.

Образовательные курсы и тренинги

На сегодня общество нуждается в профессионалах и специалистах своего дела. Поэтому обучение на различных курсах, тренингах и мастер-классах становится частью жизни современного человека.

Популярності набирають освітні курсиПопулярность набирают образовательные курсы/ Фото Unsplash

Чтобы организовать такие мероприятия, не обязательно быть учителем, ведь можно пригласить квалифицированных специалистов извне и договориться с теми, кто может обеспечить процесс обучения. Для занятий можно арендовать помещение, или проводить онлайн: через Skype, Viber или любые другие мессенджеры.

  • Целевая аудитория: молодежь, которая стремится улучшить свой профессиональный уровень или получить новые знания.
  • Стартовый капитал: от 1 тысячи долларов.
  • Необходимость в наемных специалистах: да (тренеры, специалисты для создания и продвижения сайта, канала).
  • Время открытия: 5-15 дней.
  • Окупаемость: от 3-х месяцев.

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Натуральная и органическая косметика

Популярность товаров ручной работы (хенд мейд) набирает обороты. Стремление людей к экологии и здоровому образу жизни способствуют спросу на натуральные мыла, шампуни, зубные пасты и тому подобное. Рецептов приготовления собственного мыла в сети можно найти немало. Или же органические средства и косметику можно заказывать из-за границы.

Популярною є натуральна косметикаПопулярной является натуральная косметика/ Фото nutexa

Самым простым и самым прибыльным вариантом реализации этой бизнес-идеи станут интернет-магазин или социальные сети. Однако, можно открыть и традиционный магазин, или же совместить оба варианта.

  • Целевая аудитория: женщины и девушки всех возрастов, родители детей.
  • Стартовый капитал: от 250 долларов за разработку интернет-магазина или на аренду помещения под традиционный магазин, а также от 1000 долларов на товар.
  • Необходимость в наемных специалистах: да (для создания удобного сайта на платформе ОpenСart).
  • Время открытия: 8-15 дней.
  • Окупаемость: от 5-ти месяцев.

Термопечать

Не выходят из моды разнообразные поп-арт принты, цветочные и этнические изображения на одежде и прочее, хотя они популярны уже на протяжении минимум 5-ти лет. Все чаще украинцы заказывают изделия с национальной символикой, одежду в стиле family look, вещи с собственным фото или надписями.

Можна займатися і термодруком
Можно заниматься и термопечатью / фото soberger

Купив качественный принтер, уже через несколько недель можно полностью окупить вложенный в старт капитал, особенно при условии хорошего местоположения традиционного магазина или качественно разработанного интернет-магазина.

  • Целевая аудитория: молодежь, подростки, семейные пары, родители детей.
  • Стартовый капитал: от 250 долларов на создание интернет-магазина, или же на аренду помещения, а также от 1000 долларов на оборудование.
  • Необходимость в наемных специалистах: да (для разработки и продвижения Интернет-магазина).
  • Время открытия: 8-15 дней.
  • Окупаемость: от 1-го месяца.
Автор: Мария Бондар
Теги: Новости Украины Семья Деньги Бизнес Собственное дело
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