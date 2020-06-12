Когда новорожденных детей привозят наконец домой, то обычно члены семьи собираются, чтобы отпраздновать это радостное событие. Однако во время пандемии все изменилось. Мы подготовили для вас несколько трогательных историй, как семьи впервые встретились с младенцами на карантине.

Эти 7 семей все же познакомились со своими новыми членами, соблюдая социальную дистанцию и проявляя осторожность, пишет издание Parents.

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Истории семей, которые впервые встретили новорожденных детей

История Тины ДиФацио из Нью-Джерси

34-летняя Тина ДиФацио и ее 39-летний супруг Майкл 23 апреля стали родителями своего первого ребенка Руби Эванджелин. И их семья решила поздравить их.

Так, через пять дней пришла сестра-близняшка Тины, чтобы увидеть ребенка. Но родственница решила не подвергать новорожденного малыша опасности и познакомилась с ним через раздвижные стеклянные двери. Но даже карантин не сделал их встречу менее эмоциональной.



Встреча сестер после рождения ребенка / Фото Parents

"Когда эта пандемия закончится, мы с Майклом хотим, чтобы наши семьи встретились лично и члены семьи наконец подержали ребенка на руках. Видеочаты и встречи через стеклянные двери – это прекрасно, но мы с нетерпением ждем, когда сможем всех обнять", – добавила Тина.

История Айлин Фелисиано из Нью-Йорка

40-летняя Эйлин Фелисиано не могла встретить своего новорожденного сына Тедди три недели (от суррогатной матери), потому что мальчика забрали с подозрением на COVID-19. Поэтому мама увидела сына аж 20 апреля, как и папа, который из-за командировки находился на карантине в течение 14 дней.

Эйлин осталась на карантине в Нью-Йорке со своими 5-летними девочками-близняшками. А отделение интенсивной терапии новорожденных работало в закрытом режиме. Семья рассказала, что они два дня даже не получали фото сына, потому не знали как он выглядит. Со временем медсестры начали транслировать видеозвонки.



Семья получает фото ребенка / Фото Parents

Рассказ Никеи Янг из Иллинойса

39-летняя Никея Янг родила близнецов 15 марта, на шесть недель раньше запланированного срока. После того, как женщину выписали из больницы через 10 дней, младенцев еще держали в медучреждении. Ее муж провел четыре дня в больнице, поэтому Никея находилась дома одна со своим старшим ребенком, ожидая встречи с близнецами.

"В течение всех этих сложных событий члены моей семьи часто звонили и присылали сообщения, присылали денежные пожертвования и еду через Uber Eats, чтобы убедиться, что я в порядке и остаюсь здорова", – говорит женщина. Семья смогла увидеть близнецов только 28 апреля через Zoom.



Семья больше месяца не видела близнецов / Фото Parents

Рассказ Эмили Бернштейн из Джорджии

21 апреля Эмили и ее муж стали родителями своего первого ребенка Руби от суррогатной мамы, однако им пришлось соблюдать карантинные мероприятия перед тем, как они смогли встретить малышку.

Поэтому пара еще с середины марта никуда не выходила из дома, а все продукты, которые им доставляли из магазина, были продезинфицированы. "Хотя наши родители и сестры жили недалеко от нас, мы решили избегать встреч ради безопасности", – добавляет Эмили.

Теперь, когда Руби дома, пара все еще остается максимально осторожной, но чувствует себя немного комфортнее. Эмили благодарна за то, что их родственники рядом, а лучшие друзья пары даже смогли встретить девочку через окно.



Друзья увидели ребенка через окно / Фото Parents

Рассказ Джулианны Гудвин из Техаса

Пара хотела сделать сюрприз семье и не называла пол ребенка до самого рождения. Так, через три дня после того, как пара привезла домой мальчика Грэхема, его бабушки и дедушки надели маски и стояли в 2 метрах от дома, терпеливо ожидая увидеть из дома внука или внучку.

"Мы не могли сделать наши первые семейные фотографии, но по крайней мере у нас есть воспоминания об этом сумасшедшем времени!", – добавляет Джулианна.



Родные пришли увидеть внука на расстоянии / Фото Parents

Рассказ Келли Уитли из Техаса

35-летняя Келли Уитли родила своего третьего ребенка Риз 28 апреля в Техасе. Интересно, что это произошло через два дня после того, как ее сестра родила своего первого ребенка в Сиэтле. Родители Келли были с ее сестрой, потому что она впервые стала мамой, а Келли получила помощь от мамы своего мужа.

"Моя свекровь имела карантин за две недели до рождения Риз, чтобы она могла прийти и посмотреть за нашими девочками дома в то время, пока мы были в больнице", – говорит Келли. Всего через сутки после рождения Риз Келли и ее муж Терренс отправились домой и познакомили дочерей с их новым братом.



Сестрички держат братика / Фото Parents

"После того, как Риз исполнится месяц, мы едем в Калифорнию, чтобы быть со своей семьей, потому что нам нужна поддержка с детьми. Мы не можем ждать окончания карантина", – добавляет Келли.

Рассказ Кэтлин Ромас из Канады

Кэтлин Ромас родила свою вторую дочь Софию 16 апреля, не имея поддержки ни от кого, кроме медицинского персонала. "Наша ситуация уникальная, потому что в ноябре мой муж попал в серьезную автомобильную аварию, и сейчас он в реабилитационной больнице. И из-за карантина он находится в закрытом стационаре, и мы не можем посетить его", – признается женщина.

Медсестры в течение этого времени были чрезвычайно внимательными к Кэтлин, они фотографировали роды и снимали на видео, чтобы муж Кэтлин мог встретить своего ребенка через WhatsApp.

Старшая дочь Эмилия познакомилась с Софией через два дня. Подруга семьи, которая до того была на карантине в течение 14 дней, заботилась об Эмилии, пока Кэтлин находилась в больнице, а остальные друзья встретили новорожденную девочку через окно.



Девочка Эмилия целует сестренку / Фото Parents