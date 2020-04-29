24 Канал Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Auto Инвестиции Агро Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
more

Семьи создают крутые рисунки на асфальте и окнах, которые дают надежду на конец COVID-19: фото

- Читати новину українською
Рисунок на асфальте
Рисунок на асфальте / Parents

Американцы поделились вдохновляющими проектами, которые семьи с детьми создают во время социальной изоляции. Эти рисунки просто невероятные и заставляют верить, что коронавирус таки закончится и люди снова начнут активную жизнь.

Большинство людей уверены, что есть одна хорошая вещь в социальном дистанцировании и самоизоляции – это, безусловно, уличное искусство, которое заполонило все тротуары микрорайонов в США, пишет Parents.

Интересно! Дети устроили родителям оригинальную свадьбу в саду, которую должны были отменить из-за карантина: фото

Так, на асфальте заметны красочные, креативные и удивительные рисунки из мела. Будучи постоянно дома, семьи начали украшать тротуары, асфальт рядом и окна дома, пытаясь распространить немного радости в это стрессовое для всех время.

Поэтому ниже мы покажем вам удивительные рисунки, которые были сделаны на асфальте и окнах, которые вдохновляют и дают надежду, что пандемия COVID-19 скоро закончится.

Смотрите фото рисунков на асфальте и окнах американцев:

Автор: Мария Бондар
Теги: Коронавирус COVID-19 Дети Новости США Родители и дети Семья
blog_ava
Как наладить отношения со свекровью: полезные советы
28 апреля