Семьи создают крутые рисунки на асфальте и окнах, которые дают надежду на конец COVID-19: фото
Американцы поделились вдохновляющими проектами, которые семьи с детьми создают во время социальной изоляции. Эти рисунки просто невероятные и заставляют верить, что коронавирус таки закончится и люди снова начнут активную жизнь.
Большинство людей уверены, что есть одна хорошая вещь в социальном дистанцировании и самоизоляции – это, безусловно, уличное искусство, которое заполонило все тротуары микрорайонов в США, пишет Parents.
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Так, на асфальте заметны красочные, креативные и удивительные рисунки из мела. Будучи постоянно дома, семьи начали украшать тротуары, асфальт рядом и окна дома, пытаясь распространить немного радости в это стрессовое для всех время.
Поэтому ниже мы покажем вам удивительные рисунки, которые были сделаны на асфальте и окнах, которые вдохновляют и дают надежду, что пандемия COVID-19 скоро закончится.
Смотрите фото рисунков на асфальте и окнах американцев:
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