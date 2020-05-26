Семья из США создала многомиллионный бизнес на доставке еды: история успеха и советы

Кайла Джовинаццо из США вместе с мужем Джамом открыла собственную компанию Eat Clean Bro и уже несколько лет зарабатывает большие деньги на доставке еды. Как женщине удается вести многомиллионный бизнес и одновременно ухаживать за детьми – читайте в материале.

Кайла Джовинаццо никогда даже не мечтала быть владелицей успешной службы доставки, как она рассказала изданию Parents. Все началось со знакомством с мужем в 2015 году, на то время она работала менеджером отдела в компании, которая занималась маркетингом.

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После бракосочетания она начала помогать мужу, который занимался приготовлением пищи. В конце концов она бросила свою работу, чтобы работать с ним полный рабочий день.



Кайла с мужем и сыном / Фото Forbes

Из трех работников на арендованной кухне до крупного предприятия

Объединив усилия, компания выросла. Если сначала в команде было всего 3 работника и готовили они на съемной кухне, то впоследствии они построили целое предприятие, на котором работали больше 100 сотрудников и два распределительных центра в Нью-Джерси и Джорджии.

В 2016 году их компания Eat Clean Bro получила первый миллион долларов дохода, доставляя по несколько тысяч блюд в неделю. Сейчас компания доставляет десятки тысяч готовых блюд еженедельно и почти достигла 15 миллионов долларов за продажи.



Работа компании Eat Clean Bro / Фото CDN

После создания компании Джовинаццо работала четыре года, прежде чем решилась родить свою первую кроху. Сейчас мама двоих детей, Кайла продолжает заниматься деловыми решениями и финансами, чтобы компания оставалась успешной.

Хотя родители Кайлы не являются предпринимателями, она возлагает большую часть своего успеха на них. Ее папа, ранее ученый по охране природы, сейчас является членом команды Eat Clean Bro.

"Это самое интересное, что нам когда-либо удалось сделать. Я люблю проводить с ним каждый день. А моя мама была учительницей, и сейчас помогает мне воспитывать моих детей, что невероятно", – добавила Кайла.

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Советы для мам, которые хотят быть предпринимательницами

За пять лет своей самостоятельной работы Джовинаццо усвоила достаточно много уроков и имеет несколько советов для начинающих мам-предпринимательниц.

Убедитесь, что ваш партнер готов вам помогать

Начало нового бизнеса требует совместных усилий от вас и вашего партнера, поскольку здесь всегда есть много работы. По словам Джовинаццо, собственное дело требует большого сотрудничества.

Будьте готовы к тому, что будете себя винить в чем-то

Джовинаццо советует мамам подготовиться к определенному чувству вины во время работы предпринимательницей. "После того, как я родила своего первого ребенка, я поняла, что мне нужно разделить свое время. Теперь мне приходится работать более ограниченное время, чтобы я могла быстрее вернуться к детям", – подытожила Кайла.



Кайла Джовинаццо с детьми / Фото meredithcorp

Чтобы эффективно избегать чувства вины, Кайла советует установить конкретное время для работы и для семейных обязанностей и делать все возможное, чтобы придерживаться своего расписания.

Вы выиграете, если будете идти к цели медленно и стабильно

Заработок в 15 миллионов долларов на продажах не придет к вам сразу. Джовинаццо советует другим начинать с небольших собственных инвестиций и понемногу их увеличивать.

"Помните, что медленно и стабильно вы сможете победить в гонке. Успех – это не то, что приходит за день. Вы будете много лет работать, и если вы не инвестируете в свой бизнес и не будете ориентироваться на рост, вы никогда не дойдете до вершины", – отметила Кайла.