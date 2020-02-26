Семья 70 лет назад выгнала девушку, которая вышла замуж за чернокожего парня: история пары

Сейчас брак белой женщины и темнокожего мужчины никого не удивит. Но еще 50 лет назад это было диковинкой, которая возмущала и была даже поводом отречься от собственной дочери. Такая непростая история постигла Мэри и Джейк Якобс, которые познакомились в 40-х годах прошлого века.

Мэри – британка, а Джейк родом из Тринидада. Пара влюбилась в те времена, когда Джейк служил в Британской армии в течение второй мировой войны, пишет Bored Panda.

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Однако семья девушки была против их брака. Отец Мэри сказал тогда, что если она выйдет за него замуж, то может никогда не возвращаться домой.

И пара решила пойти против всех. Их первые годы брака в Бирмингеме были ужасными. С ними почти никто не разговаривал, им не хотели сдавать жилье и у них не было денег. Но Мэри и Джейк не сдавались.



Мэри и Джейк Якобс в юности / Фото ВВС

Постепенно их жизнь начала налаживаться. Мэри получила должность учителя в школе, а Джейк сначала устроился работать на фабрику, а потом — на почту. Впоследствии они также смогли найти друзей.

Девушка всегда предупреждала тех, кто приглашал ее в гости, ее муж – черный. Часто с ней после этого не разговаривали и отказывали во встрече.

Но пара вместе уже 70 лет, и они ни разу не пожалели о том, что прожили вместе столько лет. Теперь Мэри и Джейк служат вдохновением для сотен межрасовых пар во всем мире.



Пара до сих пор живет счастливо вместе / Фото ВВС

Их история жизни и любви набрала безумную популярность в интернете и породила ряд положительных комментариев. Так, люди пишут: "Мое единственное желание – улыбаться, как эта женщина, когда я достигну такого возраста", "Эти люди герои" и тому подобное.