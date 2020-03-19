Семья создала миллиардный бизнес, придумав самый популярный антибактериальный гель в США

Супруги Липпман после войны запустили производство моющих средств для рук в собственном подвале и продавали их работникам автомастерских. Сегодня же их семья управляет компанией стоимостью 1 миллиард долларов, а их санитайзеры являются самым популярным продуктом, который быстро раскупили в магазинах после паники из-за коронавируса.

Из-за распространения коронавируса Covid-2019 люди по всему миру сметают с полок магазинов все подряд: от макарон до градусников и антибактериальных спреев для рук. Поэтому это принесло много прибыли предприятию Purell, которое производит самый популярный в Америке антибактериальный гель для рук.

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По данным Forbes, Purell – это продукт компании семейной пары из Огайо, основанной 74 года назад. Они производят различные виды мыла, антибактериальных гелей и антисептиков. Их предприятие занимает около 25% американского рынка антибактериальных гелей.

По данным исследовательской компании IBISWorld, в 2018 году выручка компании превысила 370 миллионов долларов. Forbes считает, что компания полностью принадлежит одной семье и сейчас стоит не меньше 1 миллиарда долларов.

Но отыскать Purell в местной аптеке сейчас нелегко. Однако компания настаивает, что дефицита Purell нет.



Антибактериальные гели Purell раскупили сразу / Фото Forbes

Предприятия Gojo (два из которых расположены в Огайо, а одно – во Франции) работают на полную мощность, чтобы компания смогла удовлетворить заметное увеличение спроса. Специально собранная команда работает сверхурочно, чтобы удовлетворить повышенный спрос онлайн.

История создания предприятия

Компанию Gojo основали в 1946 году Голди и Джерри Липпман. Во время Второй мировой войны Голди работала мастером на фабрике резиновых изделий в Акроне (штат Огайо), где производили спасательные средства и другие продукты. Голди заметила, что в конце каждой смены работники с трудом смывают с рук следы графита и угля и используют агрессивные химикаты, в частности бензол, чтобы оттереть пятна.

Поэтому супруги решили, что смогут создать более качественное чистящее средство. Вместе с преподавателем химии из Кентского университета они разработали первый антибактериальный гель Gojo (сочетание их имен).

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Сначала Джерри замешивал гель в их подвале и наполнял им старые банки, которые потом продавал. Голди занималась бухгалтерией и закупала сырье. Первыми клиентами Gojo были предприниматели, которые работали с маслом, жиром и другими загрязняющими веществами, – механики и владельцы автомастерских.

Впоследствии антибактериальный гель Gojo стал настолько популярным, что клиенты компании начали жаловаться, что их сотрудники воруют гель – сливают его в контейнеры для ланча и забирают домой. Поэтому в 1952 году Джерри изобрел и запатентовал диспенсер с дозировкой, который за раз выдавал только одну порцию геля, что привело к росту продаж.

К сожалению, жена умерла в 1972 году. У супругов не было детей, поэтому Джерри назначил своего племянника Джо Канфера новым президентом Gojo. Позже он стал председателем правления и генеральным директором компании.



Джозеф Канфер (слева), Марчелла Канфер, Джерри Липпман (справа) / Фото Forbes

Как антибактериальный гель стал популярным (еще до коронавируса)

В 1988 году Gojo изобрела Purell – гель для рук на основе этилового спирта, не содержащий воды. Впоследствии именно он стал самым успешным продуктом компании.

Однако, как писал New Yorker, первым крупным покупателем Purell стала нью-йоркская сеть магазинов Wegmans, которая в начале 1990-х годов решила расставить диспенсеры с гелем по всему магазину, чтобы ими могли пользоваться как сотрудники, так и покупатели.

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Джон Ноттингем, чья фирма помогла Gojo разработать бренд, логотип и упаковку геля, рассказывает, что Purell предназначался для продажи предприятиям, пока в 1997 году его не решили вывести на потребительский рынок.

Тогда Gojo решили по рекомендациям упаковать гель в прозрачный пластиковый флакон и добавить к гелевому раствора пузыри, чтобы создать "приятное ощущение свежести и чистоты". Так он стал популярным продуктом.

Однако, пожалуй, главное событие в истории Purell состоялось в 2002 году, когда Центр по контролю заболеваний США обновил руководство по правилам гигиены в сфере здравоохранения после того, как исследования показали, что для медицинских работников антибактериальные гели на основе спирта более эффективны, чем мыло и вода.



Антибактериальные гели Purell начали использовать в больницах / Фото NYT

Благодаря этому Purell быстро завоевал рынок лекарственных препаратов и даже до вспышки коронавируса стал почти неотъемлемым элементом кабинетов врачей и больниц, магазинов и школ.

Владелец предприятия Джерри умер в 2005 году, а два года назад дочь Канфера (старшая из четырех детей) Марселла Канфер Ролник стала заместителем председателя правления компании.