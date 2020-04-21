Семья устроила танцы прямо на улице, соблюдая социальную дистанцию: милое видео

Алиса Рене и ее сын Майкл ежедневно дистанционно посещают родителей, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое. Ведь пожилые супруги за пять недель ни разу не покинули свой дом, однако они признались, что им не хватает вечеринки и музыки 90-х.

Поэтому, семья решила устроить танцы прямо на улице перед домом. На видео, которым Алиса поделилась в твиттере, видно, как ее родители танцуют вместе с ними под песню "Joy & Pain" Maze и Frankie Beverly, которая играет из ее машины на улице.

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"Моим родителям 75 и 84 года. Мой сын и я часто посещаем их, чтобы убедиться, что у них есть все необходимое. Сегодня, пожалуй, им нужна была вечеринка", – написала Алиса.

Смотрите видео, как пожилые супруги танцевали на крыльце дома: