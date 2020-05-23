Сердцу не прикажешь: как безболезненно пережить разрыв отношений со второй половинкой

Не всем людям удается построить семью с одним человеком на всю жизнь. Большинству приходится пройти через расставание. И очень часто это оставляет болезненный след в душе.

Поэтому ведущий проектов на Новом канале Олег Кензов поделился своими советами, как максимально безболезненно завершить отношения, так как он тоже неоднократно сталкивался с этим.

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Как безболезненно пережить расставание

Не вините себя

Когда отношения рушатся, человек может зацикливаться на том, какие вещи можно было сделать иначе. Начинает искать причины, почему не удалось сохранить гармонию и счастье. Если он стал инициатором разрыва, то его мучает чувство вины, а если его бросили – то у него падает самооценка. Здесь важно простить себя за неудачные отношения, чтобы идти дальше.

Позвольте себе страдать

Когда отношения заканчиваются, от всех знакомых раздаются советы: отвлечься и погрузиться в работу, чтобы забыть о нем/ней. Но об этом легко говорить, а не поступить. К тому же, на самом деле тактика отвлечения помогает только притупить боль, а не прожить или отпустить ее.

Поэтому позвольте себе грустить, но не зацикливайтесь на грусти. Жизнь продолжается, и вы найдете себе кого-то еще лучше.

Ищите радость

Не скрывайте свои эмоции / Фото Loyer

Делайте то, что приносит приятные эмоции, поднимает самооценку и улучшает настроение. Может показаться, что жизнь закончилась. Но это не так, любовь к противоположному полу – не единственное, что делает жизнь яркой. В вашем внимании и общении нуждается много людей, поэтому давайте дарить им это.

Не лечитесь за счет другого

Есть соблазн вступить в новые отношения, чтобы не чувствовать боли расставания. Но не стоит этого делать, лучше не бросаться сразу в объятия другого человека. Это будет нечестно по отношению к нему.

Да и вы не сможете вынести ценные уроки из расставания. Если понимаете, что скучаете по телесному контакту, запишитесь на парные танцы или массаж – они компенсируют отсутствие прикосновений.

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Познайте себя

Расставание дарит не только боль, но и свободу. Разрыв – это отличный повод, чтобы начать делать то, на что не хватало времени в паре.

Помогите себе

Во время разрыва болит не только душа. Из-за того, что организм испытывает стресс, нарушается сон, страдает сердечно-сосудистая система и гормональный фон. Так организм реагирует на эмоциональное напряжение. В этой ситуации не перегружайте себя работой, не пытайтесь забыться на вечеринках до утра.

Наоборот, старайтесь полноценно спать, займитесь спортом, чтобы сбрасывать напряжение, и питайтесь продуктами, которые придают организму силы.

Итак, единого рецепта, как максимально безболезненно пережить расставание, нет. Попробуйте прислушаться к своему внутреннему голосу и вынесите из расставания полезный опыт, который позволит избежать этого в будущем.