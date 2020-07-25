В это сложно поверить, но две пары близнецов случайно встретились и влюбились. В сети стали популярны фото со свадьбы сестер-близняшек, которые вышли замуж за братьев-близнецов.

Сестры Кеялла и Тейолла Люкс с детства гордились своей личностью и старались всячески подчеркнуть то, что они близняшки, пишет издание Gesellschaft.

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Поэтому девочки одинаково одевались, делали одинаковый макияж, прически, у них были одинаковые игрушки, аксессуары и прочее.

Когда они стали старше, то влюбились, и выяснилось, что тоже в близнецов. Девушки встретили Шона и Эрика Кроу, подружились с ними, а потом эти отношения переросли в более сильные чувства.

Сестры-близняшки влюбились в братьев-близнецов / Фото gesellschaft

Поэтому пары решили сыграть свадьбу в один и тот же день. Интересно, что две пары близнецов выглядели одинаково: платья для невест делали в двух экземплярах, как и обувь и букеты, а Шон и Эрик также выбрали одинаковые наряды.

Сестры-близняшки вышли замуж за братьев-близнецов: смотрите фото

Уже сейчас у семейства Кроу (две семьи с этой фамилией) уже есть дети. Пользователей интернета заинтересовало, будут ли дети похожими. И как заметно по фото, они действительно похожи, и благодаря разным расам они невероятно красивые.



Дети пар близнецов / Фото gesellschaft