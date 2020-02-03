Сестры-альбиносы очаровали мир своей красотой: захватывающие фотографии, которые поразят каждого

Генетический альбинизм – это отсутствие меланина – пигмента кожи, проявляющееся отсутствием присущей для данного вида окраски кожи, волосяного покрова и радужки глаза. Однако не стоит бояться таких людей, ведь альбинизм имеет свою неповторимую красоту. И две сестры из Казахстана доказали это и очаровали весь мир.

Человек с альбинизмом может родиться в любой части мира, и частота возникновения этого генетического явления зависит от региона. Например, в Европе лишь у 1 новорожденного на 20 тысяч будет альбинизм, а в странах Африки – 1 на 1000.

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Между девочками разница в 12 лет: маленькой Камилле два года, а ее старшей сестре Азель – 14. "Люди удивляются, когда нас видят. Некоторые даже не знают, что такое альбинизм", – говорит Азель.

Когда Азель исполнилось 10, она создала страницу в соцсети и начала пробовать свои силы в модельном бизнесе. А после рождения Камилы, в ее Инстаграме уже более 45 тысяч подписчиков.

Смотрите фото сестер с альбинизмом, которые очаровали мир своей красотой

Кроме того, в семье есть мальчик – Алдияр, ему 8 и он имеет типичную для казахов внешность.

"Многие люди просят фото с семьей. Так вот оно, наконец. Наша семья состоит из пяти человек: папа, мама, я, Алдияр и Камила. Я долгое время откладывала публикацию фотографии с семьей и заметила, что многие стали писать в личные сообщения то вроде: "А есть фото с родителями? Когда выложишь фотографию с семьей?" Поэтому сегодня я решила это сделать", – написала Азель в соцсети.