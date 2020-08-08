Сеть рассмешили фото котиков, сделанные через стеклянные поверхности
Наверное, в детстве все от души хохотали с изображений предметов, которые искажаются благодаря стеклянным поверхностям. И пользователи сети решили пошутить над своими домашними любимцами, поделившись курьезными кадрами.
8 августа отмечается Всемирный день кота. Эти домашние животные уже давно покорили сеть, ведь их снимки не могут остаться без внимания. Портал Bored Panda решил подобрать особые кадры кошек, которые точно развеселят каждого.
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Фотографии владельцы домашних любимцев делали через стеклянные поверхности. Бокал с вином, аквариум, ваза или очки – изобретательные авторы снимков использовали все подручные средства. И от этого фото становились еще жизненнее. Не верите – смотрите в подборке.
Смешные картинки / Фото Bored Panda
Фото котов рассмешили сеть / Фото Bored Panda
Как выглядят котики через стеклянные поверхности / Фото Bored Panda
Смешные фото котов / Фото Bored Panda
Котики рассмешили сеть / Фото Bored Panda
Смешные пушистики / Фото Bored Panda
Котик спрятался за бутылку / Фото Bored Panda
Как вам такое фото котика / Фото Bored Panda
Курьезные фото котиков / Фото Bored Panda