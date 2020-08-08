Наверное, в детстве все от души хохотали с изображений предметов, которые искажаются благодаря стеклянным поверхностям. И пользователи сети решили пошутить над своими домашними любимцами, поделившись курьезными кадрами.

8 августа отмечается Всемирный день кота. Эти домашние животные уже давно покорили сеть, ведь их снимки не могут остаться без внимания. Портал Bored Panda решил подобрать особые кадры кошек, которые точно развеселят каждого.

Смотрите также Мужчина голышом гонялся за стадом кабанов, которые украли у него все вещи: забавные фото

Фотографии владельцы домашних любимцев делали через стеклянные поверхности. Бокал с вином, аквариум, ваза или очки – изобретательные авторы снимков использовали все подручные средства. И от этого фото становились еще жизненнее. Не верите – смотрите в подборке.



Смешные картинки / Фото Bored Panda



Фото котов рассмешили сеть / Фото Bored Panda



Как выглядят котики через стеклянные поверхности / Фото Bored Panda



Смешные фото котов / Фото Bored Panda



Котики рассмешили сеть / Фото Bored Panda



Смешные пушистики / Фото Bored Panda



Котик спрятался за бутылку / Фото Bored Panda



Как вам такое фото котика / Фото Bored Panda Как вам такое фото котика / Фото Bored Panda



Курьезные фото котиков / Фото Bored Panda