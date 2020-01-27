"Я буду твоим другом": мальчик пришел в школу в футболке с доброжелательной надписью

6-летний мальчик Блейк решил показать свою доброту и открытость к новым знакомствам накануне нового учебного года в школе. Он надел футболку, на которой было написано: "Я буду твоим другом".

Этой трогательной историей поделилась мать Блейка Никки Раджан в фейсбук.

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Женщина решила сделать подарок своему сыну в школу и сказала, что сделает для него любую футболку, которую он захочет.

Поразмыслив об этом, Блейк спросил маму: "Сделай мне, пожалуйста, футболку с надписью "Я буду твоим другом", которая будет адресоваться всем детям, которым нужен друг, чтобы они знали, что я здесь?"

Впоследствии женщина таки выполнила просьбу сына и опубликовала фото на своей странице в соцсети. Свой пост она закончила хэштегом #stopbullying и сделала вывод: "Никогда не стоит недооценивать сердце своего малыша! Я люблю своего дорогого Блейка".

Отметим, что семья имеет бизнес под названием Unfading Adornments, который принимает заказы на персонализированные рубашки, шапки, сумки, украшения для вечеринок и тому подобное. Поэтому после вирусного поста с ее сыном они создали веб-сайт, чтобы продать еще больше рубашек с надписью "Я буду твоим другом". Ники Раджан уверяет, что теперь все больше людей будут иметь друзей.

Так, со временем семья опубликовала трогательную историю дружбы мальчиков, которые купили у них футболки.

"Друзья дня! Кристиан родом из Канзаса, в свой первый школьный день заметил Конора, у которого был аутизм. Мальчик плакал и был расстроен, потому что он нервничал из-за посещения уроков. Кристиан подошел к нему, взял за руку и провел его к классу", – говорится в заметке.