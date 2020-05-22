Сильная девочка: малышка из Великобритании встала на ноги в 8 недель

Семья из Великобритании была поражена возможностями своей дочери. Девочка Лула начала держать голову через несколько дней после рождения, а уже в два месяца твердо стояла на своих ногах. Папа говорит, что дочь сильная, потому что имеет мотивацию.

У 31-летнего Тезры Финн-Джонстона и 23-летней Эмили Деррик 31 января родилась дочка, и весила она 2,5 килограмма, пишет издание Thejjreport.

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Однако девочка почти сразу удивила родителей, когда еще до выписки из роддома начала самостоятельно держать голову.

Отец шутит, что малышка просто имеет необходимую мотивацию: мужчина с дочкой часто смотрели видеоролики силовых соревнований на ютубе, и это вдохновило Лулу продемонстрировать свою силу.

Девочка в 4 месяца может уверенно стоять на ногах / Фото The Sun

Супруги говорят, что девочка начала пробовать подниматься на ножки, когда ей исполнилось чуть больше месяца. В 8 недель она уже научилась вставать самостоятельно, поэтому теперь, когда ей всего 15 недель, она может без поддержки стоять на ногах.

Отец девочки считает, что у нее хорошее соотношение мышц и массы тела, благодаря тому, что она родилась небольшой. Сам Тезра увлекается тяжелой атлетикой и признается, что в подростковом возрасте уже мог побороть взрослых.

Все удивляются чрезвычайной силе малышки. Ведь обычно малыши начинают вставать без поддержки в возрасте от 9 до 12 месяцев.