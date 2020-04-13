Синдром подгоревшего тоста: интересное объяснение, почему мамы заслуживают большего

Психологи утверждают, что мамы заслуживают нечто большего, чем кусок подгоревшего тоста утром. О чем идет речь? Мамы часто готовят завтрак для семьи, но одна из порций может в спешке подгореть, и конечно же такой тост мама съедает сама. Это называется синдром сожженного тоста, и он негативно сказывается на психологическом состоянии женщин.

По словам психологов, мама всегда предлагает тарелку с тостами другим членам семьи даже когда сама накладывает им еду, а затем берет последний кусок для себя – подгорелый.

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"А все потому, что сама ставит себя на последнее место в этой цепочке, она всегда так делает и проигрывает", – пишет Gracepapers.

Такая психология поведения может быть присуща и бабушкам, и мужчинам, которые часто расставляют приоритеты не в свою пользу и жертвуют собой, чтобы никто не чувствовал себя обиженным или разочарованным.

Но часто это не останавливается только на кусочке тоста. Обычно такая жертвенность идет дальше: встречается и в дружбе, и в работе, и в поиске времени для себя.



Мама готовит завтрак и обед детям/ Фото Amazon

"Чаще всего, матери ставят свою карьеру на второе место после карьеры мужа, сада или школы детей. Ставят здоровье и благосостояние своих родных выше своего собственного. И, к сожалению, такое отношение к себе укоренилось не только у самих женщин, но и во многих культурах в целом", – говорят психологи.

Женщинам не стоит забывать, что папы – тоже родители, а их самоотверженность приводит лишь к выгоранию, а лишняя жертвенность – к серьезным проблемам.

"Воспитание детей, построение семьи, сохранение уюта в доме – это не просто женские забавы. Это требует сил, внимания, времени и энергии. Поэтому вкусный тост на тарелке по праву может принадлежать им", – добавляют психологи.